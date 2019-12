Folksam, Swedbank a švédske úrady čelia obžalobám vo výške 4,2 miliardy USD zo zločinov podľa zákona R.I.C.O. zo strany švédskeho finančného poradcu Victora Carlstroma

Advokátska kancelária Lawrence H. Schoenbach a advokátska kancelária Dratel & Lewis, P.C. podali federálnu žalobu v južnom okrese New York

NEW YORK, 20. decembra 2019 /PRNewswire/ -- Advokátska kancelária Lawrence H. Schoenbach a advokátska kancelária Dratel & Lewis, P.C. podali v južnom okrese New York žalobu na federálny súd vo výške 4,2 miliárd USD v mene švédskeho žiadateľa o azyl Victora Carlstroma so sídlom v USA. Žaloba bola podaná v utorok 17. decembra proti Swedbank, Folksam, švédskemu daňovému úradu, orgánu finančného dohľadu, generálnemu riaditeľovi Swedbank Jens Henriksson, generálnej riaditeľke švédskeho daňového úradu Katrin Westling Palm, generálnemu riaditeľovi úradu finančného dohľadu Erikovi Thedéenovi a ďalším úradníkom za údajné trestné činy uvedené v zákone RICO.