Folksam, Swedbank et les autorités suédoises poursuivies en justice pour de présumés crimes répertoriés dans la Loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO) L'action en justice est menée par le conseiller financier suédois, Victor Carlström, pour un montant de 4,2 milliards de dollars américains

Le procès [Case 1:19-cv-11 569] allègue que Folksam et les fonctionnaires énumérés ont violé la Loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (y compris des infractions sous-jacentes de complot pour meurtre, de fraude postale, de fraude électronique et de blanchiment d'argent), la loi sur la fraude et les infractions informatiques (en anglais, Computer fraud and Abuse Act) tout en ayant commis une interférence délictuelle dans le cadre d'une relation contractuelle et une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Le procès a été déposé par le Cabinets d'avocats de Lawrence H. Schoenbach et les cabinets d'avocats de Dratel & Lewis, P.C. Carlström a mené son action en justice devant un tribunal fédéral du district sud de New York et cherche à obtenir l'asile politique aux États-Unis.