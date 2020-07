Follow me to be Healthy with Europe: die #400gChallenge wird ein Jahr alt

– Die Kampagne mit dem Motto „Follow me to be Healthy with Europe" hat ihr erstes Jahresjubiläum erreicht und mehr als 32 Millionen Eindrücke in den sozialen Medien hinterlassen.

– Die von Freshfel Europe, Aprifel und der Europäischen Kommission finanzierte Kampagne zielt darauf ab, den Obst- und Gemüseverzehr bei 18- bis 30-jährigen Europäern zu erhöhen.

– Die Zusammenarbeit mit einflussreichen Persönlichkeiten und die monatlichen Herausforderungen haben junge Europäer dazu ermutigt, Tipps zur einfachen Integrierung von Obst und Gemüse in ihrer tägliche Ernährung zu teilen.

BRÜSSEL, 2. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Heute wird die Kampagne „Follow me to be Healthy with Europe" ein Jahr alt. Sie wurde von Freshfel Europe, Aprifel und der Europäischen Kommission ins Leben gerufen und zielt darauf ab, junge Europäer dazu zu ermutigen, ihren Obst- und Gemüseverzehr auf mindestens 400 g pro Tag zu erhöhen, um die Ernährungsgewohnheiten von Millennials zu verbessern und letztendlich zu transformieren.

Die europaweite Kampagne war die erste rein digital durchgeführte Initiative und hat in den ersten zwölf Monaten über 32 Millionen Impressionen in den sozialen Medien generiert. Durch die Zusammenarbeit mit Social-Media-Influencern wie Felicitas Then, Kaja Hengstenberg, und Denise (Foodlovin') hat die Kampagne gezeigt, dass eine Ernährung mit hohem Gehalt an Obst und Gemüse nicht nur gesund ist, sondern auch leicht zu erzielen ist und Spaß am Experimentieren mit sich bringt.

Mit dem Hashtag #400gChallenge werden die Follower „herausgefordert", mehr Obst und Gemüse in ihre tägliche Ernährung aufzunehmen. Diese Herausforderungen werden durch monatliche Infografiken, Tipps und Videos gefördert, die die gesundheitlichen Vorteile von Obst und Gemüse in einem ansprechenden und nachvollziehbaren Format über die sechs Social-Media-Kanäle der Kampagne präsentieren. „Es kam uns ganz natürlich vor, diese Kampagne zu einer erstmalig rein digitalen Kampagne zu machen – denn im Durchschnitt verbringt unsere Zielgruppe mehr als ein Drittel ihrer Wachstunden online", sagte Philippe Binard, Generaldelegierter von Freshfel Europe.

Die Online-Seite der Kampagne, die bis Ende 2021 läuft, wird durch ihre Präsenz bei Veranstaltungen ergänzt. Bei der Eröffnungsveranstaltung beim Eurockéennes Festival in Belfort im Juli 2019 wurde eine Tonne frisches Obst und Gemüse an die Festivalbesucher verteilt. Besucher des Standes der Kampagne konnten auch mit einem Ernährungsberater über die Bedeutung des Obst- und Gemüseverzehrs sprechen. „Bei den Gesprächen mit den Besuchern an unserem Stand wurde klar, dass viele junge Menschen sich der vielfältigen gesundheitlichen Vorteile einer Ernährung mit hohem Gehalt an Obst und Gemüse nicht bewusst waren", sagte Mathilde Fléchard, die europäische Projektleiterin von Aprifel.

In Europa ist jeder fünfte Erwachsene fettleibig, und bis 2030 werden schätzungsweise mehr als 50 % der europäischen Bevölkerung an Adipositas leiden. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind „Obst und Gemüse wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung".[1] Daher empfiehlt die WHO den Verzehr von mindestens 400 g Obst und Gemüse pro Tag. Dennoch liegt der Obst- und Gemüseverzehr in den meisten EU-Mitgliedstaaten weit unter diesem Verbrauchsziel, mit nur 14 % der europäischen Bevölkerung welche diese Empfehlung erfüllen.

Ein geringer Obst- und Gemüseverzehr ist besonders bei den 18- bis 30-Jährigen zu beobachten. Aus diesem Grund konzentriert sich diese europaweite Sensibilisierungskampagne auf diese spezifische Zielgruppe.

Laden Sie das digitale Pressekit der Kampagne auf Deutsch herunter: Digitales Pressekit 2020

[1] https://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/en/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198670/FMTBH_with_Europe_Logo.jpg

SOURCE Follow me to be Healthy with Europe campaign