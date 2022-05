FOMO Lab lance la collection NFT Mr Bean

En achetant les objets de collection numériques Mr Bean, les détenteurs auront également accès à des récompenses phygitales, des concours et des objets échangeables, dont une image réalisée à la main et signée extraite de la première série animée Mr Bean. D'autres mises sur le marché de NFT Mr Bean sont prévues par FOMO Lab pour l'année 2022. Restez informés en rejoignant la chaîne officielle Discord.

Le cocréateur et interprète de Mr Bean, Rowan Atkinson, a déclaré : « Je pense que c'est une excellente idée. J'accueille à bras ouvert toute initiative qui non seulement attire l'attention, mais permet en fait d'accéder à l'incroyable création artistique associée à la série animée Mr Bean. »

Owain Walbyoff, directeur commercial de Banijay, a déclaré : « Banijay lancera de nombreux projets de métavers cette année, et nous continuons d'adopter les nouvelles technologies pour rendre nos marques durables. Avec son immense audience internationale, Mr Bean fait ses premiers pas mérités dans cet espace ; et l'association de récompenses numériques et physiques donne aux NFT une valeur à long terme pour les rares chanceux qui pourront les acheter. »

Khalil Kassam, cofondateur et directeur du développement commercial de FOMO Lab a ajouté : « FOMO Lab est le pont entre les marques qui intègrent le métavers et l'espace NFT et la communauté Web3 qui transforme le paysage numérique pour toujours. Nous sommes ravis de nous associer à l'innovante société Banijay pour lancer la collection NFT officielle Mr Bean, disponible sur notre place de marché The Avenue. Notre catalogue de produits est en constante évolution, et nous travaillons en étroite collaboration avec des marques de premier niveau, ainsi qu'avec la nouvelle génération de créateurs, qui n'ont de cesse de donner de la valeur à notre communauté. Notre mission est de fournir aux NFT une large audience, avec un accès exclusif aux produits les plus récents et les plus recherchés du marché. »

Parmi les personnalités ayant récemment collaboré avec FOMO Lab, on peut citer le coureur cycliste Mark Cavendish, MEFCC (festival du film et de la bande dessinée au Moyen-Orient), l'entrepreneur Roland Berger et le champion poids lourd Tyson Fury. La collection d'anthologie NFT lancée avec Tyson Fury avait permis à FOMO Lab d'atteindre la plus haute enchère de l'histoire des NFTs du milieu de la boxe, avec la vente d'un NFT unique pour 987 000 $.

