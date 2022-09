Fond Vzdelávanie nepočká požaduje naliehavé financovanie vo výške 1,5 miliardy USD, aby sa vzdelanie dostalo 20 miliónom detí postihnutých krízou

NEW YORK, 20. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Fond Vzdelávanie nepočká (ECW) vyzval svetových lídrov, aby urýchlene poskytli 1,5 miliardy USD na podporu globálneho fondu OSN pre vzdelávanie v núdzových situáciách a strategických partnerov, aby v nasledujúcich štyroch rokoch umožnili vzdelávanie pre 20 miliónov detí postihnutých krízou.

‘ECW’s case for investment is our case for humanity. It is our collective plea to achieve the Sustainable Development Goals and universal human rights.’ - Yasmine Sherif, Director, Education Cannot Wait.

V novom Dôvode na investovanie a Strategickom pláne ECW na roky 2023-2026 sú stanovené nové odvážne ambície pre prelomový globálny fond OSN, ktorý od svojho vzniku v roku 2016 zmobilizoval viac ako 1 miliardu USD a priamo podporil takmer 7 miliónov detí a ďalších 31,2 milióna v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19.

Z nedávnej analýzy ECW vyplýva, že až 222 miliónov dievčat a chlapcov postihnutých krízou potrebuje naliehavú podporu v oblasti vzdelávania. Viac ako 78 miliónov týchto detí vôbec nechodí do školy, pričom približne 120 miliónov z nich nedosahuje minimálne znalosti v čítaní alebo matematike.

Svetoví lídri, darcovia a ďalší globálni zástancovia sa pred konferenciou o financovaní fondu na vysokej úrovni, ktorá sa uskutoční vo februári 2023 v Ženeve, pripájajú ku globálnej kampani ECW #222MillionDreams.

„Vzdelávanie v núdzových situáciách je napriek svojmu zásadnému významu stále chronicky podfinancované, zatiaľ čo jeho potreby rastú," povedal Ignazio Cassis, prezident Švajčiarskej konfederácie, na podporu kampane #222MillionDreams.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine, prudkým nárastom núteného vysídľovania, hrozbou hladomoru v regióne Sahel a vo východnej Afrike a ďalšími krízami dosiahli výzvy na financovanie vzdelávania v núdzových situáciách 2,9 miliardy USD v roku 2021, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o viac 1,4 miliardy USD. Vyplýva to z analýzy z Výročnej správy a výsledkov ECW.

„Dôvod na investovanie je naším dôvodom na dokázanie ľudskosti. Je to naša spoločná prosba o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a všeobecných ľudských práv," uviedla Yasmine Sherif, riaditeľka fondu Vzdelávanie nepočká.

V Dôvode na investovanie fondu ECW sa uvádza ponuka hodnoty „vytvoriť svet, v ktorom sa všetky deti a dospievajúci postihnutí krízou môžu učiť bezplatne, v bezpečí a bez strachu", vrátane dôležitých podrobností o úsilí fondu riešiť klimatickú krízu, zapojiť súkromný sektor, zabezpečiť rodovú rovnosť, urýchliť politickú podporu a posilniť flexibilné intervencie s vysokým účinkom, aby sa dostali k tým, ktorí zostali najviac pozadu.

„Investícia do vzdelávania je investíciou do mieru, stability a prosperity. Vzdelávanie je skutočne našou investíciou do budúcnosti," povedala Alicia Herbert, predsedníčka výkonného výboru ECW.

Ľudia, ktorí chcú niečo zmeniť, môžu vyzvať lídrov, aby podnikli kroky, a to pomocou hashtagu #222MillionDreams a prostredníctvom individuálnych darov v prospech fondu ECW.

