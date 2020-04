Fondazione Internazionale Menarini cria uma nova biblioteca "virtual" sobre a Covid-19 para médicos e enfermeiros: basta um clique para obter os estudos escolhidos por Ignarro, ganhador do Nobel

FLORENÇA, Itália, 16 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Criada pela Menarini International Foundation, a coleção de publicações científicas mais reconhecidas e influentes sobre a Covid-19, selecionada e constantemente atualizada sob a orientação do Prêmio Nobel de Medicina, Louis J. Ignarro, membro do Comitê Científico da Fundação, está disponível no site www.en.fondazione-menarini.it. Única no gênero, com acesso totalmente gratuito, a biblioteca permite que os profissionais de saúde do mundo todo tenham acesso fácil e rápido a dados e informações verificados. Mais de cem publicações já estão incluídas na biblioteca on-line, também enriquecida por entrevistas em vídeo com os principais especialistas internacionais. Com essa iniciativa, a Fundação Menarini continua sua missão de promover o ensino das ciências, garantindo a atualização e o treinamento on-line para todos os profissionais de saúde. Os artigos científicos são coletados e classificados em um banco de dados fácil e rapidamente acessível: basta um simples clique para obter os estudos, todos classificados por tópico: de testes em andamento a epidemiologia, de clínicas a terapias e diretrizes oficiais.