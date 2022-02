Fonte mais confiável do mundo para informações químicas, o CAS lança grande expansão de conteúdo em biologia

COLUMBUS, Ohio, 1 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- CAS, uma divisão da American Chemical Society especializada em soluções de informação científica, anuncia o lançamento de uma grande expansão do CAS SciFinder Discovery Platform para ciências da vida. A plataforma aprimorada inclui mais de dois milhões de sequências biológicas modificadas, 60 anos de literatura de patentes e uma das maiores coleções de informações científicas, incluindo os dados biomédicos e de ciências da vida do PubMed.

"A última década mostrou um enorme progresso na descoberta de medicamentos biológicos. Pesquisas em oncologia e doenças inflamatórias estão se mostrando muito promissoras e, mais recentemente, vimos as primeiras vacinas de mRNA aprovadas para a COVID-19. À medida que o P&D conta cada vez mais com dados de qualidade para agilizar a descoberta, um grande desafio enfrentado por pesquisadores na área biomédica é o aproveitamento de grandes quantidades de dados de sequência espalhados por milhares de fontes", disse Manuel Guzman, presidente do CAS. "Essa expansão significativa do SciFinder Discovery Platform do CAS destaca nosso compromisso com as ciências da vida, oferecendo aos pesquisadores em biologia molecular as informações de alta qualidade que os químicos buscam junto ao CAS há mais de 110 anos."

A expansão do SciFinder Discovery Platform do CAS desbloqueia os insights indexados por seres humanos a partir de periódicos indexados de revistas científicas e patentes em mais de 50 idiomas que remontam desde 1957 e 70 milhões de sequências biológicas curadas por cientistas do CAS. A coleção também inclui sequências biológicas únicas não encontradas em nenhum outro lugar em fontes eletrônicos.

"Estamos entusiasmados em oferecer essa coleção de conteúdo aprimorada a biólogos moleculares, juntamente com os recursos robustos de busca e visualização de dados pelos quais o SciFinder tem sido conhecido há muito tempo", disse Tim Wahlberg, diretor de produtos do CAS. "Esse é um passo importante para nosso trabalho em ciências da vida e foi desenvolvido especificamente para resolver problemas que os pesquisadores enfrentam todos os dias."

O lançamento é o resultado de um esforço de 18 meses para curar mais de 600 milhões de proteínas e nucleotídeos adicionais e integrar o BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), o CDR (Complementarity-Determining Regions) para anticorpos e receptores de células T, bem como buscas de motifs dentro da plataforma.

"Criar uma única plataforma que integre sequência biológica e a busca por pequenas moléculas significou reunir as melhores mentes científicas e técnicas disponíveis. Utilizamos o que chamamos de abordagem 'sintética-orgânica', que acreditamos melhorar bastante o fluxo de trabalho científico, principalmente se você estiver iniciando uma jornada de pesquisa a partir de uma sequência", disse Adam Sanford, diretor de gestão de produtos do CAS. "Nosso objetivo era tornar a experiência do usuário mais significativa e intuitiva possível, permitindo, ao mesmo tempo, que os biólogos moleculares colaborassem perfeitamente com os químicos. O resultado é uma plataforma projetada por cientistas para cientistas, que vemos como um componente poderoso na descoberta de medicamentos."

O SciFinder Discovery Platform aprimorada já está disponível.

Sobre o CAS: O CAS é líder em soluções de informação científica que faz parcerias com inovadores em todo o mundo para acelerar as descobertas científicas. O CAS emprega mais de 1.400 especialistas que fazem curadoria, conectam e analisam os conhecimentos científicos para revelar conexões não óbvias. Há mais de cem anos, cientistas, profissionais de patentes e líderes empresariais contam com as soluções e experiência do CAS para oferecer a visão retrospectiva, percepção e perspectiva que necessitam para que possam ampliar os aprendizados do passado para descobrir um futuro melhor. O CAS é uma divisão da Sociedade Americana de Química. Conecte-se conosco em cas.org.

Sobre o SciFinder Discovery Platform™ do CAS: o SciFinder Discovery Platform do CAS aproveita a maior fonte de informações científicas do mundo, unindo soluções específicas para tarefas científicas, incluindo o CAS SciFindern, CAS Formulus® e CAS Analytical Methods™. O SciFinder Discovery Platform do CAS apoia pesquisas científicas multifacetadas como o planejamento retrossintético, design de formulação, pesquisa de métodos analíticos e pesquisa por biosequência para acelerar os avanços em todas as etapas da jornada de inovação. Saiba mais em cas.org/cas-solutions.

