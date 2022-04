Food-Tech-Innovator Drop enthüllt neue Markenidentität: Fresco

Die Marke Drop hat sich von der einfachsten vernetzten Waage über die Bereitstellung von Konnektivität für Geräte bis hin zum Aufbau einer Plattform für alle Geräte entwickelt. Der neue Name „Fresco" soll an ein geselliges Essen im Freien („al fresco") erinnern, bei dem sich Menschen treffen und über das Essen Bande knüpfen. Außerdem erweckt Fresco die Markenvision des Unternehmens zum Leben, indem alles in der Küche miteinander vernetzt wird und der Prozess des Kochens, des Essens mit Familie und Freunden sowie die dazugehörigen Geräte gefeiert werden, die kulinarische Träume wahr werden lassen.

„Drop war ein großartiger Name für ein physisches Produkt. Aber wir haben uns zu einer intelligenten Küchenplattform entwickelt, die End-to-End-Lösungen für die Vernetzung von Geräten anbietet, von der Firmware-Entwicklung bis hin zu IoT-Expertise und einer App, die alle Geräte vereint. Daher brauchen wir eine Marke, die dies besser repräsentiert", erklärte der Fresco-Mitbegründer und -CEO Ben Harris. „Fresco vereint unsere Botschaft an Verbraucher und Partner als kohärente und leistungsstarke Marke und konzentriert sich auf unser Versprechen, für ein unschlagbares vernetztes Kocherlebnis zu sorgen."

Zu den Elementen der neuen Markenentwicklung von Fresco gehören ein neues Logo, das das Motto „Connect the Dots" widerspiegelt, eine neue Farbpalette mit reichen, warmen und lebendigen Farben, die die Lebensmittel in unserer Küche darstellen, und neue grafische Elemente, die die Tätigkeiten bei der Zubereitung von Speisen nachahmen.

„Die neue Markenidentität ist bunt, lebendig und verkörpert die freudige Energie des Kochens", so Mitbegründer und Leiter des Markenmanagements von Fresco, Jonny McCauley. „Wir freuen uns darauf, das Fresco-Erlebnis in so vielen Haushalten wie möglich zum Leben zu erwecken. Das neue Etikett ‚Connects with Fresco' auf den Geräten signalisiert den Verbrauchern, dass sie eine nahtlos vernetzte Koch-Erfahrung erwartet."

Fresco entwickelt Technologien, die es Geräteherstellern und Verbrauchern ermöglichen, die Lücke zwischen Absicht und Handeln beim Kochen zu schließen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 hat sich Fresco zu einem wesentlichen Bestandteil jeder intelligenten Küche entwickelt und verbindet mehr als 100 verschiedene Geräte von weltweit führenden Herstellern wie GE Appliances, Bosch, Kenwood, Panasonic, Instant Brands und Thermomix.

Weitere Informationen finden Sie auf www.frescocooks.com .

Informationen zu Fresco Fresco wurde 2012 gegründet und ist die einzige neutrale, markenübergreifende Plattform, die Geräte, Hobbykochkunst und Rezepte nahtlos miteinander vereint. Mehr als 100 verschiedene Gerätemodelle von Marken wie Bosch, Electrolux, GE Appliances, Kenwood, LG Electronics und Thermomix können über die Fresco KitchenOS-Plattform gesteuert werden. Fresco hat Büros in Dublin, Irland, und Saragossa, Spanien, und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Liebe zum Kochen durch den Einsatz von Technologie zu verbreiten, um Hobbyköche in der Küche zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.frescocooks.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781060/Fresco.jpg

SOURCE Fresco