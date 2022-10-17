FoodChain ID Group, Inc. приобрела Cosmocert S.A.

News provided by

FoodChain ID Inc

Oct 17, 2022, 06:00 ET

БОЛОНЬЯ (Италия), 17 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания FoodChain ID Group, Inc., входящая в число ведущих поставщиков технических решений в области безопасности, качества и экологичности для пищевой и сельскохозяйственной промышленности, приобрела Cosmocert S.A., одну из ведущих компаний по сертификации и проверке органических продуктов в Греции, работающую с международно и регионально признанными стандартами сертификации.

Компания Cosmocert была основана в 2013 году и быстро превратилась в одного из ведущих поставщиков услуг по сертификации в Греции, уделяя особое внимание обеспечению добросовестности, клиентскому обслуживанию и использованию технологий. Компания базируется в Афинах, Греция. В настоящее время Cosmocert обслуживает более 7500 клиентов, предоставляя услуги сертификации, в том числе по стандартам ЕС Organic, GLOBALG.A.P., VLOG, ISO 22000 и пр. Cosmocert присоединится к Bioagricert в рамках расширяющейся службы FoodChain ID в области сертификации органической продукции в составе подразделения технических услуг FoodChain ID в Европе и Азии.

«Мы рады сотрудничеству с командой Cosmocert, являющейся одним из главных сертификационных органов в Греции. Приобретение Cosmocert расширит спектр наших сертификационных услуг для клиентов из пищевой и сельскохозяйственной промышленности в Средиземноморском регионе, который становится для нас все более важным», — отметил д-р Четан Пармар (Chetan Parmar), старший вице-президент подразделения технических услуг FoodChain ID SVP в Европе и Азии.

«Это приобретение идеально сочетается с услугами и возможностями FoodChain ID и Bioagricert, — заявил Алессандро Ломбарди (Alessandro Lombardi), управляющий директор Bioagricert. — Дополняя платформу Cosmocert в Греции другими возможностями Bioagricert в области устойчивого развития, сертификации и инспекций, мы улучшим обслуживание клиентов компании Cosmocert за счет расширения возможностей по IFS, BRCGS, USDA Organic и другим стандартам».

«Мы с радостью присоединяемся к FoodChain ID, мировому лидеру в области безопасности пищевых продуктов и сертификации органических продуктов, что позволит нам добиться дальнейшего ускорения нашего и без того впечатляющего роста, — заявил глава компании Cosmocert Костас Диамантопулос (Kostas Diamantopoulos). — Это откроет захватывающую новую главу для Cosmocert и станет эпохальным моментом в истории нашей компании. Мы уверены в том, что нашли правильных партнеров, и преисполнены энтузиазма по поводу нашего совместного с FoodChain ID и Bioagricert будущего».

Рынок органических продуктов ЕС растет темпами на 15,1%1, и компания Bioagricert, укрепившая свои услуги по сертификации органических продуктов дополнительными знаниями, персоналом и аудиторскими способностями, реагирует на возникающий на нем спрос на сертификацию.

1. IFOAM Organics Europe, Research Institute on Organic Agriculture, 2020.

Информация о компании FoodChain ID

Более 30 тысяч компаний, входящих в глобальную производственно-сбытовую цепочку, полагаются на компанию FoodChain ID, которая стала для них надежным партнером, помогающим им ориентироваться во все более регулируемой пищевой экономике с повышенной прозрачностью, безопасностью и экологичностью. Предоставляя клиентам технические решения, поддерживаемые самыми исчерпывающими данными и опытными экспертами отрасли, компания FoodChain ID стала одним из важнейших источников своевременной и точной информации и опыта. Ее услуги включают в себя обеспечение соответствия нормативным требованиям, заявки по разрабатываемым продуктам, а также проведение испытаний, обеспечение безопасности пищевых продуктов и сертификацию продукции. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.foodchainid.com .

Логотип —  https://mma.prnewswire.com/media/1919789/FoodChain_ID_Logo_Logo.jpg

SOURCE FoodChain ID Inc

Also from this source

FoodChain ID Group, Inc. Acquires Cosmocert S.A....

Skupina FoodChain ID, Inc. převzala společnost Cosmocert S.A....

Explore

More news releases in similar topics