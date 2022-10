FoodChain ID Group, Inc. dokonuje przejęcia Cosmocert S.A.

BOLONIA, Włochy, 17 października 2022 r. /PRNewswire/ -- FoodChain ID Group, Inc., czołowy dostawca rozwiązań technologicznych z zakresu bezpieczeństwa, jakości i zrównoważenia żywności dla branży spożywczej i rolnej, dokonał przejęcia Cosmocert S.A., czołowej greckiej spółki zajmującej się certyfikacją i kontrolą produktów organicznych, która zapewnia normy certyfikacji uznane na skalę międzynarodową i regionalną.

Cosmocert, spółka z siedzibą w Atenach założona w 2013 r., odnotowała szybki wzrost i stałą się jednym z najważniejszych podmiotów certyfikacyjnych w Grecji dzięki silnemu naciskowi na uczciwe praktyki, obsługę klienta i zastosowanie technologii. Cosmocert obecnie obsługuje ponad 7500 klientów, świadcząc usługi certyfikacyjne w obrębie następujących norm: norma UE dla rolnictwa ekologicznego, GLOBALG.A.P., VLOG, ISO 22000 i inne. Cosmocert dołączy do Bioagricert w ramach rozwoju usług certyfikacji produktów organicznych FoodChain ID realizowanego za pośrednictwem oddziałów FoodChain ID Technical Services w Europie i Azji.

„Cieszymy się z możliwości współpracy z zespołem Cosmocert, jednym z czołowych organów certyfikacyjnych w Grecji. Przejęcie Cosmocert pozwoli nam zwiększyć zakres naszych usług certyfikacyjnych dla klientów z sektora spożywczego i rolnego w zyskującym na znaczeniu regionie śródziemnomorskim" – wyjaśnił dr Chetan Parmar, starszy wiceprezes FoodChain ID działu Technical Services w Europie i Azji.

„Omawiane przejęcie stworzy idealne połączenie usług i możliwości FoodChain ID i Bioagricert – wyjaśnia Alessandro Lombardi, dyrektor zarządzający Bioagricert. – Uzupełniając platformę Cosmocert w Grecji możliwościami w zakresie zrównoważonego rozwoju, certyfikacji i kontroli, zapewnimy klientom Cosmocert wyższej jakości obsługę i więcej możliwości w zakresie norm IFS, BRCGS, USDA Organic i innych".

„Cieszymy się, że dołącza do nas FoodChain ID, globalny lider w branży bezpieczeństwa żywności i certyfikacji produktów organicznych, co dodatkowo przyspieszy imponujący rozwój firmy – powiedział Kostas Diamantopoulos, dyrektor generalny Cosmocert. – Jest to niezwykle ważny moment w historii Cosmocert, który otworzy nowy ekscytujący rozdział dla firmy. Jesteśmy przekonani, że znaleźliśmy właściwych partnerów, i patrzymy we wspólną przyszłość FoodChain ID i Bioagricert z wielkim entuzjazmem".

Przy wzroście na rynku produktów organicznych w UE na poziomie 15,1%[1] usługi certyfikacji produktów organicznych Bioagricert, teraz ulepszone dzięki dodatkowej wiedzy specjalistycznej, pracownikom i możliwościom w zakresie kontroli stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe na certyfikację na rynku zrównoważonego rozwoju.

[1] IFOAM Organics Europe, Instytut Badań nad Rolnictwem Organicznym, 2020.

FoodChain ID

Ponad 30 000 firm w ramach globalnego łańcucha dostaw polega na FoodChain ID, zaufanym partnerze, który pomaga im poruszać się w sektorze gospodarki żywnościowej obwarowanym coraz liczniejszymi regulacjami z większą przejrzystością, bezpieczeństwem i zrównoważeniem. Zapewniając klientom rozwiązania technologiczne przy wsparciu dysponujących wiedzą branżową ekspertów i najbardziej wyczerpujących danych w sektorze, FoodChain ID jest ważnym źródłem terminowych, dokładnych informacji i wiedzy fachowej. Do usług świadczonych przez firmę należą zapewnianie zgodności regulacyjnej i opracowywanie produktów, a także rozwiązania z zakresu testowania, bezpieczeństwa żywności i certyfikacji produktów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.foodchainid.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1919789/FoodChain_ID_Logo_Logo.jpg

SOURCE FoodChain ID Inc