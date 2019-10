FoodTreX London Food Travel Summit jetzt Teil der renommierten London Travel Week

LONDON, 21. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Die World Food Travel Association (WFTA) gab heute bekannt, dass ihr Flaggschiff-Event, der FoodTreX London | Food Travel Innovation Summit, als eine der offiziell genehmigten Veranstaltungen der renommierten London Travel Week, organisiert von World Travel Market/ Reed Exhibitions, ausgewählt wurde. Der FoodTreX London findet am 3. November im Amba Hotel Charing Cross in London statt. Die London Travel Week findet vom 1. bis 7. November an verschiedenen Standorten in London statt.