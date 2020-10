Foot Locker, Inc. elige a Adyen para impulsar internacionalmente los pagos en línea y en tiendas físicas

ÁMSTERDAM, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plataforma de pagos global predilecta de muchas de las principales empresas del mundo, anunció hoy que ha sido elegida por Foot Locker, Inc., tienda especializada en calzado y ropa deportiva con sede en Nueva York, para impulsar los pagos en varios mercados y canales de venta a nivel internacional. Foot Locker y Adyen han trabajado en conjunto desde 2018.

"La plataforma única de Adyen y su alcance global permiten a Foot Locker ofrecer una experiencia de pago modelo adaptada a las necesidades de nuestros clientes en varios mercados de América del Norte, Europa y Asia Pacífico", señaló John Wompey, vicepresidente de conectividad con el cliente de Foot Locker. "La capacidad de Adyen para agilizar y simplificar el proceso de implementación ha sido fundamental para nuestro éxito sostenido en estos mercados".

"Como siempre, buscamos brindar a nuestras tiendas la capacidad de ofrecer a sus clientes la mejor experiencia, y nos entusiasma afianzar el vínculo con Foot Locker y ayudarla a lograrlo", comentó Kamran Zaki, director de operaciones de Adyen. "Foot Locker se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer lo mejor del calzado deportivo y atraer a más clientes a nivel mundial, y nos enorgullece esta alianza".

Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de pagos elegida por muchas de las principales empresas del mundo. Ofrece una moderna infraestructura de extremo a extremo que se conecta directamente con Visa, Mastercard y los métodos de pago preferidos por los compradores a nivel mundial. Adyen permite efectuar pagos de forma fácil y rápida a través de canales en línea, en aplicaciones móviles y en tiendas físicas. Con oficinas en todo el mundo, Adyen presta servicios a clientes que incluyen a Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos y L'Oréal. La colaboración con Foot Locker, Inc. descrita en este informe actualizado de la empresa subraya el continuo crecimiento de Adyen en línea con los vínculos comerciales con las tiendas actuales y nuevas a lo largo de los años.

Acerca de Foot Locker Inc.

Foot Locker Inc. dirige la celebración de la cultura joven y del calzado deportivo a través de una cartera de marcas, entre ellas, Foot Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction, Runners Point y Sidestep. Con 3.100 sucursales en 27 países en Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, así como sitios web y aplicaciones móviles, el objetivo de la empresa es inspirar y empoderar a la juventud en todo el mundo, alimentando una pasión compartida por la libre expresión y la creación de experiencias inigualables en el corazón de la comunidad global del calzado deportivo. Foot Locker, Inc. tiene sus oficinas centrales en Nueva York. Para obtener más información, visite www.footlocker-inc.com.

