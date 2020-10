Foot Locker, Inc. seleciona a Adyen para facilitar internacionalmente pagamentos na loja e on-line

AMSTERDÃ, 6 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma global de escolha para muitas das companhias líderes globais, anunciou hoje que foi escolhida pela Foot Locker, Inc., o varejista especializado em calçados esportivos com base em Nova York, para facilitar os pagamentos em diversos mercados e canais de venda globalmente. A Foot Locker e a Adyen têm trabalhado juntas desde 2018.

"A plataforma única e o alcance global da Adyen permitem à Foot Locker fornecer uma experiência de pagamento exemplar, feita sob medida para as necessidades dos consumidores, em diversos mercados da América do Norte, Europa e APAC," disse John Wompey, VP of Customer Connectivity na Foot Locker. "A capacidade da Adyen de acelerar e simplificar o processo de implementação foi crítico para o nosso sucesso contínuo nesses mercados."

"Como sempre, o nosso objetivo é dar aos nosso comerciantes a capacidade de oferecer aos seus clientes a melhor experiência, e estamos animados para continuar a aumentar o relacionamento com a Foot Locker e ajudá-la a fazer isso," disse Kamran Zaki, COO na Adyen. "A Foot Locker está na posição única de levar o melhor dos calçados esportivos e atrair mais clientes globalmente, e estamos orgulhosos dessa parceria."

Para mais informações, consulte www.adyen.com.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas empresas líderes no mundo, fornecendo uma moderna infraestrutura de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, ao Mastercard e aos métodos de pagamento preferidos globalmente pelos consumidores. A Adyen fornece pagamentos sem problemas nos canais on-line, celular e na loja. Com escritórios no mundo todo, a Adyen atende clientes que incluem Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal. A cooperação com a Foot Locker, Inc. como descrita nesta atualização da empresa destaca o crescimento contínuo de Adyen com comerciantes atuais e novos ao longo dos anos.

Sobre a Foot Locker Inc.

A Foot Locker, Inc. lidera a celebração dos calçados esportivos e da cultura jovem no mundo através de um portfólio de marcas que inclui Foot Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction, Runners Point e Sidestep. Com 3.100 lojas de varejo em 27 países na América do Norte, Europa, Ásia, Austrália e Nova Zelândia, bem como websites e aplicativos móveis, o objetivo da empresa é inspirar e fortalecer a cultura jovem no mundo, alimentando uma paixão compartilhada pela auto-expressão e criando experiências sem igual no centro da comunidade global de calçados esportivos. A sede corporativa da Foot Locker, Inc.fica em Nova York. Para obter mais informações, visite www.footlocker-inc.com.

