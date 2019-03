Football for Friendship: Brasilianische Nationalmannschaft erhält Nine Values Cup

Folgende junge Botschafter von Football for Friendship nahmen an der Preisverleihung teil: Swan Drame (13 Jahre, Frankreich), Catarina Barata (13 Jahre, Portugal), Miguel Borges (19 Jahre, Portugal) und Denis Aladev (13 Jahre, Russland). Sie informierten den Generalsekretär der brasilianischen Nationalmannschaft, Herrn Walter Feldman , und den Leiter für technische Entwicklung und soziale Verantwortung des Teams, Herrn Diogo Netto , über die Geschichte und die Bedeutung dieser Sondertrophäe.

Young Players und Young Journalists aus 211 Ländern und Regionen der Welt nahmen an der offenen Abstimmung teil, in der entschieden wurde, dass die brasilianische Fußballnationalmannschaft den Nine Values Cup verdient. Die Teilnehmer von Football for Friendship haben die brasilianische Nationalmannschaft als die sozial verantwortlichste von 32 Nationalmannschaften anerkannt, die an der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland teilnahmen.

Die brasilianische Fußballnationalmannschaft ist der fünfte Gewinner des Nine Values Cup. Seit 2015 wurde die Trophäe den Fußballmannschaften von Barcelona (Spanien), Bayern München (Deutschland), Al Wahda (Syrien) und Real Madrid (Spanien) überreicht.

Dieses internationale Kindersozialprogramm Football for Friendship wird seit 2013 von Gazprom umgesetzt. Die wichtigsten Werte, die von den Teilnehmern des Programms gefördert werden, sind Freundschaft, Gleichheit, Fairness, Gesundheit, Frieden, Hingabe, Sieg, Tradition und Ehre. Die Teilnehmer am Programm sind die Young Players (Jungen und Mädchen, auch mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen) und die Young Journalists (junge Journalisten), die über die Veranstaltungen von Football for Friendship im Internationalen Kinderpressezentrum berichten. Die Abschlussveranstaltungen des Programms Football for Friendship finden vom 28. Mai bis 2. Juni 2019 in Madrid statt.

„Der Nine Values Cup ist eine völlig neue, wirklich ungewöhnliche Trophäe, die für die Einhaltung der Werte des Programms wie Fairness, Hingabe und Tradition verliehen wird. Dies sind die Meilensteine, die für alle große Bedeutung haben, einschließlich Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt. In diesem Jahr wurde zum ersten Mal eine Mannschaft aus Lateinamerika mit der Trophäe ausgezeichnet – ein weiterer Beweis dafür, dass es keine Grenzen für Fußball und Freundschaft gibt!" kommentierte Walter Feldman, Generalsekretär der brasilianischen Nationalmannschaft.

„Ich freue mich sehr, dass ich im Rahmen des Football for Friendship-Programms die Möglichkeit hatte, die Mitglieder der Nationalmannschaft zu treffen und ihnen sogar persönlich den Nine Values Cup zu verleihen! Meiner Meinung nach kann man nicht erfolgreich sein, ohne den universellen menschlichen Werten zu folgen. Je mehr Menschen auf der Welt darüber diskutieren und die Aufmerksamkeit darauf lenken, desto besser wird unser Leben werden. Der Nine Values Cup ist ein Symbol für Freundschaft, Einheit und verantwortungsvolle Haltung gegenüber der Gesellschaft, in der wir leben, für die Kinder auf der ganzen Welt", so Catarina Barata, eine junge Journalistin für Football for Friendship.

