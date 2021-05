Football for Friendship establece un nuevo récord GUINNESS WORLD RECORDS™ por el mayor número de usuarios de un estadio virtual al mismo tiempo

MOSCÚ, 29 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy, durante la transmisión en vivo de la Gran Final de Football for Friendship, la jueza oficial Joanne Brent confirmó que el el Programa Social Internacional de Football for Friendship de Gazprom estableció su 3er. récord de GUINNESS WORLD RECORDS™. El éxito del intento de récord se anunció oficialmente con motivo de la final del Campeonato eWorld Championship de 2021 de Football for Friendship, el 29 de mayo.