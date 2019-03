Football for Friendship: la selección nacional brasileña recibe la Copa de los Nueve Valores

Los siguientes Jóvenes Embajadores de Football for Friendship asistieron a la ceremonia de premiación: Swan Drame (13 años, Francia), Catarina Barata (13 años, Portugal), Miguel Borges (19 años, Portugal), Denis Aladev (13 años, Rusia). Hablaron de sus historias de vida y del significado de este especial trofeo con el Secretario General de la selección brasileña, el Sr. Walter Feldman , y el Gerente de Desarrollo Técnico y Responsabilidad Social del equipo, el Sr. Diogo Netto .

Jóvenes Jugadores y Jóvenes Periodistas de 211 países y regiones del mundo participaron en la votación abierta que eligió a la selección brasileña de fútbol como merecedora de la Copa de los Nueve Valores. Los participantes de Football for Friendship reconocieron a la selección nacional brasileña como el equipo con mayor responsabilidad social de entre 32 selecciones nacionales que participaron en la Copa del Mundo FIFA 2018 en Rusia.

La selección nacional brasileña es la quinta en ganar la Copa de los Nueve Valores. Desde 2015, el trofeo ha sido entregado a los siguientes equipos de fútbol: Barcelona (España), Bayern Munich (Alemania), Al Wahda (Siria) y Real Madrid (España).

Gazprom inició el programa social infantil Football for Friendship en 2013. Los principales valores que promueven sus participantes son: amistad, igualdad, imparcialidad, salud, paz, devoción, victoria, tradiciones y honor. Los participantes son Jóvenes Jugadores (niñas y niños, incluidos quienes padecen alguna discapacidad o tienen necesidades especiales) y Jóvenes Periodistas que cubren los eventos de Football for Friendship en el Centro de Prensa Infantil Internacional. Los últimos eventos del programa Football for Friendship se celebrarán del 28 de mayo al 2 de junio de 2019 en Madrid.

"La Copa de los Nueve Valores es un trofeo completamente nuevo y original que se entrega en reconocimiento al apego a los valores del programa, como la imparcialidad, la devoción y las tradiciones. Son referentes sumamente preciados para todos, niños y adultos, en todo el planeta. Este año, por primera vez, el trofeo se entrega a un equipo latinoamericano, ¡prueba adicional de que el fútbol y la amistad no conocen fronteras!", dijo el Sr. Walter Feldman, Secretario General de la selección nacional brasileña.

"Estoy feliz de que el programa Football for Friendship me haya dado la oportunidad de conocer a los jugadores de la selección nacional, ¡y de entregarles la Copa de los Nueve Valores en persona! Creo que nadie puede convertirse en una persona de éxito sin abrazar los valores humanos universales. Cuanto más se hable de estos valores en el mundo y más se ponga el tema sobre la mesa, mejor será nuestra vida. La Copa de los Nueve Valores es, para los niños de todo el mundo, un símbolo de amistad, unidad y actitud responsable hacia la sociedad en que vivimos", dijo Catarina Barata, Joven Periodista de Football for Friendship.

FUENTE Gazprom Football for Friendship

