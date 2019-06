Football for Friendship stellt einen neuen Weltrekord auf: Die meisten Nationalitäten in einem Fußball-Training

MADRID, 1. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der Veranstaltungen der siebten Saison des internationalen Kindersozialprogramms "Football for Friendship" von Gazprom, an dem Teilnehmer aus 211 Ländern und Regionen teilnehmen, fand am 31. Mai in Madrid ein Fußballtraining mit den meisten Nationalitäten der Welt statt. Am Ende des Trainings erhielt Football for Friendship ein offizielles GUINNESS WORLD RECORDS® Zertifikat.