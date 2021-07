For The People patrocina el presupuesto estatal y apoya al gobernador Newsom en la firma del Programa Piloto de Resentencia del condado de California por $18 millones

OAKLAND, California, 20 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ - - For The People, la organización nacional sin fines de lucro que trabaja con fiscales para corregir sentencias injustas, se enorgullece de compartir que el gobernador Gavin Newsom ha firmado el Programa Piloto de Resentencia del condado de California ("el Piloto") para incorporarlo a la ley como parte de la Ley de Presupuesto 2021 de California. Como parte del proyecto Piloto, se consignarán 18 millones de dólares en todo el estado para la implementación del programa Prosecutor-Initiated Resentencing, o PIR (Programa de resentencia iniciado por el fiscal). El PIR es el proceso desarrollado en primera instancia por For The People en apoyo de los fiscales que buscan revisar sentencias injustas y excesivas. Desde su creación, For The People ha trabajado en colaboración con líderes de la comunidad, fiscales electos y defensores públicos para implementar el PIR. Ahora, como Patrocinadores del presupuesto del Piloto, For The People apoya la adopción de este proceso a mayor escala para reunir a más familias y recuperar las comunidades.

En 2018, For The People trabajó para aprobar la primera ley de la nación que permite a los fiscales revisar y corregir sentencias injustas: el Proyecto de la Ley 2942 de la Asamblea de California. Desde entonces, la organización viene trabajando para garantizar que la legislación se aplique con asociaciones en California y otros lugares. Gracias al PIR, aproximadamente 75 personas increíbles han regresado a sus hogares con sus familias y comunidades. En la actualidad, más personas encarceladas y sus seres queridos podrán beneficiarse del PIR.

Con esta primera inversión monetaria, el estado ha consignado 18 millones de dólares en nueve condados para financiar el proyecto Piloto de tres años de duración. Los condados participantes son los siguientes: Los Ángeles, Santa Clara, San Francisco, Riverside, Contra Costa, San Diego, Yolo, Merced y Humboldt. La diversidad de estos condados es intencional; no sólo en lo que respecta a la geografía, sino también en su base de votantes, el liderazgo de los fiscales, los recursos de reinserción, la población carcelaria y las tasas de encarcelamiento. Esto permitirá que la legislatura evalúe el impacto en una amplia gama de participantes. Los efectos posibles incluyen el ahorro de costos para el estado, la reinversión en recursos comunitarios, el estímulo económico a través de la reincorporación en el lugar de trabajo, entre otros.

"Cuando conceptualicé por primera vez esta ley, nunca imaginé que California invertiría millones de dólares en su implementación", señaló Hillary Blout, fundadora y directora ejecutiva. "Después de casi tres años de trabajar en estrecha colaboración con los fiscales de distrito y los líderes de la comunidad en todo el estado, estoy más segura que nunca de que este enfoque colaborativo nos permitirá llevar a más personas a casa de manera segura desde la prisión. Estoy encantada de que California esté una vez más a la vanguardia de la reforma de la justicia penal, y estamos deseosos de ponernos a trabajar".

De acuerdo con el lenguaje legislativo, el Piloto comenzará el 1 de septiembre de 2021. Además de la financiación que se asignará a cada condado, la RAND Corporation dispondrá de 1,350,000 dólares para llevar a cabo una evaluación y presentar un informe sobre el Programa Piloto de Resentencia del Condado a la Asamblea Legislativa. Para apoyar el lanzamiento de este Piloto, For The People organizará una reunión en octubre de 2021 para reunir a los fiscales de distrito electos y al personal clave de DAO de cada condado que participe en el Piloto. En la convocatoria, la organización proporcionará capacitación, recursos, actualizaciones y un foro para el debate de una variedad de temas pertinentes.

Para obtener más detalles sobre el Piloto, consulte la ficha informativa de la iniciativa cuyo enlace aparece aquí.

ACERCA DE FOR THE PEOPLE

Con sede en Oakland, For The People es una organización nacional sin fines de lucro que activa el poder de los fiscales para reparar sentencias injustas. En 2018, la organización escribió y trabajó para aprobar la primera Ley de Resentencia iniciada por un fiscal de la nación, la AB 2942, en California. Ahora, For The People trabaja con más de una docena de fiscales electos para implementar el PIR y ampliar su adopción mediante la prestación de apoyo político y técnico en todo el país. Finalmente, For The People trabaja con fiscales, personas afectadas por el sistema y organizaciones comunitarias para reunir familias y recuperar comunidades que se han visto diezmadas por el encarcelamiento en masa. Para obtener más información, visite fortheppl.org.

