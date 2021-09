Forbes Asia nomme Persistent dans sa liste « Best Under A Billion » 2021

Reconnaît la performance et la croissance durables à long terme dans les services financiers, les soins de santé, les télécommunications et les médias, entre autres

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a été nommée comme l'une des sociétés de la liste « Best Under A Billion » de Forbes Asia, qui met en évidence 200 sociétés ouvertes de la région Asie-Pacifique dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard de dollars, avec une croissance constante du chiffre d'affaires et des résultats. C'est la première fois que Persistent est inclus dans cette liste.

La liste « Best Under A Billion » couvre un large éventail d'entreprises allant de la santé et de la pharmacie à la technologie et à la logistique. Tous les détails peuvent être trouvés ici .

La liste identifie 200 entreprises ayant une performance durable à long terme à travers une variété d'indicateurs, tirées de 20 000 sociétés cotées en bourse dans la région Asie-Pacifique avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions de dollars et inférieur à 1 milliard de dollars. La liste n'est pas classée, et les sociétés incluses ont été sélectionnées sur la base d'un score composite intégrant leurs antécédents globaux dans des domaines tels que la dette, les ventes et la croissance du bénéfice par action au cours des plus récentes périodes d'un et trois ans, ainsi que les rendements moyens des capitaux propres les plus élevés sur un ou cinq ans. Les critères ont également assuré une diversité géographique des entreprises de toute la région. La liste utilise les résultats annuels annuels de l'exercice complet, basés sur les derniers chiffres accessibles au public en date du 12 août 2021 compilés par FactSet. Toutes les autres recherches ont été effectuées par Forbes Asia.

Le fondateur et président de Persistent, Anand Deshpande, est récemment apparu dans un article sur Forbes.com concernant son parcours de construction de Persistent. Persistent est une société de technologie de 566 millions de dollars américains (chiffre d'affaires de l'exercice 21) connue pour l'ingénierie numérique et la modernisation des entreprises. Près de 80 % du chiffre d'affaires annuel provient des États-Unis, le solde près de 80 % près de l'Europe et de l'Inde. Sous la direction de Sandeep Kalra, Persistent compte aujourd'hui 14 500 employés issus de 45 nationalités, avec des opérations dans 18 pays à travers le monde. Avec une capitalisation boursière de plus de 3,6 milliards de dollars, la société a connu une croissance constante et est l'une des actions les plus performantes parmi les sociétés informatiques indiennes à petite et à grande capitalisation. Pour l'exercice clos en mars 2021, Persistent a enregistré une augmentation de 13 % de ses revenus d'une année à l'autre à 566 millions de dollars et une augmentation de 38 % de son bénéfice net à 62 millions de dollars.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif, Persistent Systems

« Bien que nous soyons une marque bien reconnue en Inde, aux États-Unis et en Europe, être reconnu dans toute la région Asie-Pacifique et pour ces critères exigeants est très gratifiant. Nous continuons d'accroître notre présence mondiale et sommes fiers de nos normes élevées de gouvernance, de sorte que figurer dans la liste "Best Under A Billion" de Forbes Asia est une grande réussite. Notre solide performance et notre croissance ne seraient pas possibles sans le soutien et la confiance continus de nos clients ainsi que les efforts de nos employés extrêmement dévoués. »

À propos de Persistent

Avec plus de 14 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions offrant des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise.

Persistent a été nommé sur la liste Forbes Asia Best Under A Billion 2021, ce qui représente une performance constante ainsi qu'une croissance constante.

www.persistent.com

