Forbion European Acquisition Corp. annonce le prix pour sa première émission publique d'une valeur de 110 millions de dollars

NAARDEN, Pays-Bas, 11 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Forbion European Acquisition Corp. (la « Société ») a annoncé aujourd'hui le prix des unités de sa première offre publique de 11 000 000 unités, soit 10 $ l'unité. Les unités devraient être inscrites pour leur négociation sur le Nasdaq Global Market sous le symbole boursier « FRBNU » à compter du 10 décembre 2021. Chaque part se compose d'une action ordinaire de catégorie A de la Société et d'un tiers de souscription rachetable, et chaque bon de souscription complet peut être exercé pour acheter une action ordinaire de catégorie A au prix de 11,50 $ l'action. Une fois que les titres composant les unités auront commencé à se négocier séparément, la Société s'attend à ce que ses actions ordinaires de catégorie A et ses bons de souscription soient inscrits sur le Nasdaq Global Market sous les symboles respectifs de « FRBN » et « FRBNW ».

La Société a été créée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou une combinaison d'affaires similaire avec une ou plusieurs entreprises/entités. Les efforts déployés par la Société pour trouver une possibilité de regroupement d'entreprises ne se limiteront pas à une industrie ou à une région géographique en particulier.

UBS Investment Bank et Kempen & Co agissent à titre de teneurs de livres. La Société a accordé aux souscripteurs une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 1 650 000 d'unités supplémentaires au prix de l'offre initiale afin de couvrir les surattributions, le cas échéant.

L'émission publique sera effectuée uniquement au moyen d'un prospectus. Lorsqu'elles sont disponibles, des copies du prospectus relatif à cette offre peuvent être obtenues auprès d'UBS Securities LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, par téléphone au (888) 827-7275 ou par e-mail à l'adresse [email protected], ou auprès de Kempen & Co. USA, Inc., à l'attention de John McGowan, par téléphone au 1-212-37600132 ou par e-mail à l'adresse [email protected].

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déclarée en vigueur par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 9 décembre 2021. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ou de vente de ces titres dans tout État ou province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question. La clôture de l'offre est prévue pour le 14 décembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris en ce qui concerne la première offre publique proposée et les plans de la Société à l'égard de l'industrie ciblée pour un éventuel regroupement d'entreprises. Aucune assurance ne peut être donnée que l'offre dont il est question ci-dessus sera réalisée selon les modalités décrites, ou simplement réalisée, ou que la Société finira par conclure une transaction de regroupement d'entreprises. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont bon nombre sont indépendantes de la volonté de la Société, y compris celles énoncées dans la section relative aux facteurs de risque de la déclaration d'inscription de la Société et dans le prospectus préliminaire de l'offre de la Société déposé auprès de la SEC. Des exemplaires de ces documents sont disponibles sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces déclarations pour révision ou modification après la date de la présente publication, sauf si exigé par la loi.

