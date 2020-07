Força Policial Nacional do Chile implementa o uso de câmeras Axon acopladas ao corpo em todo o território nacional

SANTIAGO, Chile, 3 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Axon, líder mundial em tecnologias de segurança pública conectadas, anunciou hoje que a Força Policial Nacional do Chile equipará agora mais de 600 agentes com câmeras Axon acopladas ao corpo auxiliadas pela solução de gerenciamento de provas digitais, Axon Evidence (Evidence.com). Os carabineiros do Chile começaram a utilizar as câmeras Axon acopladas ao corpo em novembro de 2018.

"Estamos entusiasmados com a expansão da nossa parceria com órgãos policiais que pensam no futuro. O uso de câmeras Axon acopladas ao corpo por carabineiros do Chile posiciona o país como um dos mais importantes usuários de tecnologia policial avançada do mundo, juntamente com EUA, Reino Unido e Austrália", disse Vishal Dhir, diretor administrativo da Axon para a América Latina. "Estamos entusiasmados por desenvolver estas parcerias e ver mais órgãos perceberem o benefício da rede Axon para suas operações de policiamento".

Atualmente, o Chile possui o maior número de câmeras Axon acopladas ao corpo da América Latina. Para saber mais sobre as câmeras Axon acopladas ao corpo e o sistema de gerenciamento de provas digitais, visite www.axon.com.

Sobre a Axon

A Axon é uma rede de dispositivos, aplicativos e pessoas que ajuda a tornar equipes de segurança pública mais inteligentes e seguras. Com a missão de proteger vidas, nossas tecnologias oferecem aos nossos clientes a confiança, o foco e o tempo de que necessitam para manter suas comunidades seguras. Nossos produtos têm impacto em todos os aspectos da experiência cotidiana de um policial com o objetivo de ajudar todos a chegar com segurança em casa.

Trabalhamos arduamente para aqueles que se expõem ao perigo por todos nós. Até hoje, foram salvas mais de 233.000 vidas e inúmeros dólares com a rede Axon de dispositivos, aplicativos e pessoas. Saiba mais em www.axon.com ou através do telefone ( 800) 978-2737 .

Axon, Axon Body, Axon Evidence, e o logotipo Delta são marcas registradas da Axon Enterprise, Inc., algumas das quais estão registradas nos EUA e em outros países. Para mais informações, visite www.axon.com/legal. Todos os direitos reservados.

Siga a Axon aqui:

Axon no Twitter: https://twitter.com/axon_us

Axon no Facebook: https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/

Nota para investidores

Visite http://investor.axon.com, https://www.axon.com/press, www.twitter.com/axon_us e https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/, canais em que a Axon divulga informações sobre a empresa, suas informações financeiras e seu negócio.

CONTATO:

Carley Partridge

Gerente de RP e Comunicação

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/231466/axon_logo.jpg

FONTE Axon

Related Links

www.axon.com



SOURCE Axon