Förderung des Kulturaustauschs: ZPMC spendet Bücher an die Hanhua Chinesisch-Schule in Deutschland

SHANGHAI, 5. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. („ZPMC") hat eine Sammlung von Büchern an die Hanhua Chinesisch-Schule in Hamburg gespendet. Zhou Kaifen, Rektor der Schule, nahm an der feierlichen Spendenübergabe teil.

Die Hanhua Chinesisch-Schule ist eine vom „Overseas Chinese Affairs Office of the State Council" (OCAO) anerkannte Pilot-Bildungseinrichtung zur Vermittlung der chinesischen Sprache. Die Spende von ZPMC umfasste Bücher mit chinesischen Schriftzeichen, Allgemeinwissen über China und über die traditionelle chinesische Kultur.

„Wir freuen uns, dass wir uns an der kulturellen Ausbildung der Hanhua Chinesisch-Schule beteiligen können und sie unterstützen dürfen. Die Philosophie der sozialen Verantwortung von ZPMC lautet „Gutes für die Welt schaffen", und seit vielen Jahren erfüllen wir unsere soziale Verantwortung aktiv und integrieren sie in unsere Unternehmensführung und Wertschöpfungskette. Auch in Zukunft wird ZPMC Maßnahmen ergreifen, die dazu beitragen, die Gesellschaft und die Welt besser zu machen", sagte Yang Jian, Manager der Projektabteilung der deutschen Tochtergesellschaft von ZPMC.

Als führender Hersteller von Schwermaschinen engagiert sich ZPMC für verschiedene soziale und gemeinnützige Initiativen und Einrichtungen. Das Unternehmen hat an einer großen Anzahl von Programmen zur Bekämpfung von Armut und an Naturschutzprojekten teilgenommen, sich an Freiwilligeninitiativen, Sach- und Blutspendeaktionen sowie gemeinnütziger Arbeit beteiligt. Bis heute hat ZPMC mehr als 4 Millionen Yuan (56,58 Millionen USD) für Programme zur Armutsbekämpfung gespendet.

Darüber hinaus hat ZPMC hat eine Reihe von gemeinnützigen Projekten im Ausland durchgeführt. Als 2021 die Schüler in Panama in die Schulen zurückkehrten, litt das Land gerade unter der dritten COVID-19-Welle. Die südamerikanische Tochtergesellschaft von ZPMC spendete 12.000 Masken an den Rotary Club, eine Non-Profit-Organisation, für Schüler, Lehrer und Mitarbeiter an den örtlichen öffentlichen Schulen

Im November 2021 besuchte ZPMC den Kreis Lanping des autonomen Bezirks Nujiang der Lisu in der Provinz Yunnan, um die Armutsbekämpfung gezielt zu unterstützen. ZPMC spendete Gegenstände wie elektrische Klaviere und ethnische Kostüme an die Gemeindekindergärten.

Im Mai 2021 veranstaltete ZPMC eine Fußball-Trainingseinheit im Changqinglian Football Volunteer Service Club für Kinder, die an Autismus, Downsyndrom und Wachstumsverzögerung leiden, um ihre Körperkoordination zu verbessern. ZPMC organisierte außerdem am 13. August in seinen Hauptsitzen seine alljährliche Blutspendenaktion.

Seit 2009 hat ZPMC 13 Jahresberichte in Folge über die soziale Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) veröffentlicht und sich stark für das Management sozialer Verantwortung engagiert. ZPMC wird auch weiterhin seine soziale Verantwortung mithilfe von wichtigen Projekten und Schulungen verbessern.

