FOREO, la marque suédoise de technologie au service de la beauté, lance le « coach de beauté » LUNA fofo activé par l'IA

Aujourd'hui, la marque suédoise de « beauty-tech » (technologie au service de la beauté) FOREO a dévoilé le plus intelligent et plus petit coach de beauté au monde, qui se présente sous la forme d'un dispositif intelligent de nettoyage du visage activé par l'IA - le LUNA fofo.

Nouveau venu dans la gamme LUNA très prisée et privilégiée par les célébrités et les médias, le LUNA fofo ouvre l'ère des soins de la peau personnalisés accessibles par simple pression d'un bouton. Comme son nom et son design le suggèrent, le LUNA fofo revient à avoir un coach beauté personnel pour répondre aux besoins de toutes les peaux des consommateurs, tous les jours.

Depuis le lancement de sa version Beta en juillet dernier aux États-Unis, où FOREO a expédié 900 000 LUNA fofos aux fans de beauté américains en partenariat avec le site de beauté sur abonnement FabFitFun, l'algorithme de soins de la peau de LUNA fofo est devenu de plus en plus intelligent au fil des jours : il a accumulé une valeur impressionnante correspondant à 700 ans d'intelligence ne serait-ce qu'au cours des deux derniers mois et près d'un million de consultations de soins de la peau à ce jour.

Filip Sedic, le fondateur et PDG de FOREO qui a créé le produit primé LUNA avec son épouse en 2012, affirme qu'il s'agit d'une nouvelle frontière audacieuse franchie par la marque suédoise de beauty-tech. « Ce dispositif FOREO est doté d'auto-apprentissage et se distingue des autres produits de soins de la peau par sa capacité à progresser jour après jour ». Actuellement, le traitement de soins de la peau LUNA fofo équilibre les niveaux d'hydratation avec les informations tirées d'un questionnaire sur les soins de la peau sur l'application FOREO For You afin de personnaliser la fréquence, la puissance et la durée des pulsations T-Sonic sur la peau. Ceci assure un traitement optimisé pour chaque personne, qui sera mis à jour en fonction de l'état de la peau de la personne concernée.

M. Sedic poursuit : « Nos futurs produits prévoient de détecter la qualité de l'air et l'état de la peau de l'utilisateur en temps réel. En s'appuyant sur toutes les données, le dispositif pourrait proposer le mode de traitement qui convient le mieux à ce moment précis. Le dispositif sera bientôt en mesure de prédire le type de traitement, de produits ou d'outils dont on aura le plus besoin à l'avenir ».

LUNA fofo est le dernier accessoire de beauté de FOREO qui chamboule l'industrie en intégrant des fonctions d'apprentissage automatique et de personnalisation. Il permet de donner aux utilisateurs l'âge de leur peau, de noter leur peau sur 100, de rapporter les pourcentages d'hydratation. Sur la base de ces données personnelles, il adapte ensuite entièrement les tâches quotidiennes de nettoyage pour améliorer les résultats. Il est conseillé aux détenteurs de ce dispositif d'utiliser les capteurs d'analyse une fois toutes les deux semaines pour vérifier les améliorations, mais une fois que cette routine est sauvegardée, ils peuvent tout simplement allumer leur LUNA fofo et le laisser fonctionner. L'objectif final est de voir leur peau embellir au fil du temps et d'atteindre la note convoitée de 100/100.

LUNA fofo est désormais en vente sur foreo.com/lunafofo, au prix de détail de 89 dollars US / 89 euros / 79 livres sterling.

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application FOREO For You sur App Store pour IOS / Google Play Store pour Android et vous pouvez découvrir l'intégralité du dossier de presse et du communiqué de presse sur foreo.com/fofomedia.

