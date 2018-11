Foresee Pharmaceuticals annonce la désignation du vice-président principal des divisions Produits pharmaceutiques et Fabrication

TAIPEI, Taïwan, 16 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. (6576.TWO) (« Foresee »), a annoncé aujourd'hui la désignation du Dr Thomas Weitao Sun au poste de vice-président principal des divisions Produits pharmaceutiques et Fabrication.

Le Dr Thomas Sun est un cadre accompli, qui bénéficie de plus de 20 années d'expérience dans tous les aspects du développement pharmaceutique, de la découverte pharmaceutique à la fabrication et à la gestion de la chaîne logistique pour les études de phases 1 à 3, ayant dirigé et occupé des fonctions clés dans l'avancée de 14 nouvelles entités chimiques dans le cadre d'études cliniques. Dernièrement, il a occupé le poste de vice-président du Développement non clinique chez Nuredis Inc., ainsi qu'un poste de direction relatif à la chimie médicale, à l'activité de chimie, fabrication et contrôle (CMC), et au développement non clinique. Avant d'exercer chez Nuredis, le Dr Sun, en tant que co-inventeur du fostamatinib, a été vice-président des divisions Produits pharmaceutiques et Fabrication chez Rigel Pharmaceuticals, Inc., et a joué un rôle clé dans le développement, le dépôt de la demande de nouveau médicament (NDA) et la planification commerciale du Tavalisse(R). Le Dr Sun a obtenu sa licence d'ingénierie chimique et son master de chimie à l'Université de technologie de Dalian, et son doctorat en chimie organique à l'Université de Californie, à Santa Cruz.

« L'expertise, les connaissances et l'expérience que le Dr Sun apporte à Foresee renforceront notre capacité en matière de CMC et de stratégies de planification commerciale », a déclaré le Dr Ben Chien, président de Foresee. « Le FP-001 version LIMS 50 mg étant prêt pour un dépôt de NDA, et la version LIMS 25 mg s'apprêtant à achever son essai de phase 3 en novembre 2018, l'arrivée opportune du Dr Sun dans notre solide équipe renforcera significativement notre vision consistant à devenir une société pharmaceutique internationale de classe mondiale, délivrant confort, conformité, souplesse et traitements afin d'améliorer la vie des patients. Nous sommes très heureux d'accueillir le Dr Sun dans l'équipe de direction. »

À propos de Foresee Pharmaceuticals Co. Ltd.

Foresee est une société biopharmaceutique basée à Taïwan et aux États-Unis, cotée à la bourse de Taipei. Les efforts déployés par Foresee en matière de R&D se concentrent sur deux domaines clés : sa plateforme unique de délivrance de dépôts de formulations injectables stabilisées (SIF), et de produits pharmaceutiques dérivés ciblant les marchés spécialisés, ainsi que ses programmes NCE transformateurs précliniques et cliniques de stade précoce, qui ciblent les domaines de maladies présentant d'importants besoins non satisfaits.

Le portefeuille de produits de Foresee comprend des programmes au stade de développement avancé et précoce, parmi lesquels : le FP-001, une version stable et préremplie de dépôt de mésylate de leuprolide pour injection, dont la version 50 mg a achevé avec succès une étude mondiale d'enregistrement de phase 3 chez des patients atteints d'un cancer avancé de la prostate, dont les dépôts réglementaires sont prévus pour l'année 2018, et dont la version 25 mg attend pour fin 2018 la dernière sortie de patient dans le cadre d'un essai de phase 3 ; le FP-025, un inhibiteur oral de MMP-12 hautement sélectif ciblant les maladies inflammatoires et fibreuses, qui s'oriente actuellement vers une étude de validation de concept de phase 2 ; le FP-045, une petite molécule orale agoniste de l'ALDH2 hautement sélective ciblant la maladie artérielle périphérique (MAP) et l'anémie de Fanconi, actuellement en phase 1 achevée ; et le FP-004, nouvelle formulation injectable sous-cutanée relative à un antagoniste de récepteurs opioïdes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.foreseepharma.com.

Related Links

http://www.foreseepharma.com



SOURCE Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd.