Foresee Pharmaceuticals et Accord Healthcare annoncent le dépôt d'une demande d'AMM pour le Camcevi(R) 42 mg

TAIPEI,, 28 mars 2020 /PRNewswire/ -- Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. (6576.TWO) (« Foresee ») et Accord Healthcare ont annoncé aujourd'hui qu'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) relative au Camcevi® 42 mg (FP-001 LMIS 50 mg), formulation dépôt sur 6 mois prête à l'emploi de mésylate de leuprolide, avait été déposée auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA). La demande vise à obtenir l'autorisation d'utilisation de ce produit dans le cadre du traitement palliatif du cancer de la prostate avancé.

Cette demande d'AMM est appuyée par une étude de phase 3 précédemment annoncée et réussie auprès de 137 patients atteints d'un carcinome de la prostate avancé, pour lesquels un traitement à base d'une injection de LMIS 50 mg tous les 6 mois s'était avéré efficace, sûr et bien toléré.

« Cette demande d'AMM représente une nouvelle étape prometteuse en direction de l'objectif de Foresee qui consiste à générer du chiffre d'affaires, à créer une croissance stable et à continuer d'investir intelligemment dans son portefeuille de R&D », a déclaré le Dr Ben Chien, fondateur et président de Foresee. « Grâce à l'engagement et au travail inlassable de notre équipe et de nos proches collaborateurs, nous sommes extrêmement fiers de franchir cette étape afin de proposer le Camcevi® 42 mg aux patients grâce à son profil prêt à l'emploi différencié. »

À propos de Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd.

Foresee est une société biopharmaceutique basée à Taïwan et aux États-Unis, cotée à la bourse de Taipei. Les efforts déployés par Foresee en matière de R&D se concentrent sur deux domaines clés : sa technologie unique de délivrance de dépôts de formulations injectables stabilisées (SIF), et de produits pharmaceutiques dérivés ciblant les marchés spécialisés, ainsi que ses programmes NCE transformateurs précliniques et cliniques de stade précoce, qui ciblent les domaines de maladies présentant d'importants besoins non satisfaits. Le portefeuille de produits de Foresee inclut des programmes de phase avancée et précoce tels que les FP-001, versions stables prêtes à l'emploi sur 6 mois et 3 mois de dépôt de mésylate de leuprolide pour injection, pour lesquelles des demandes réglementaires sont prévues en 2020 ; le FP-025, un inhibiteur oral de MMP-12 hautement sélectif ciblant les maladies inflammatoires et fibreuses, qui fait actuellement l'objet d'une étude de validation de concept de phase 2 ; le FP-045, un activateur allostérique à petite molécule oral de l'ALDH2 hautement sélectif, enzyme mitochondrial, pour lequel une étude de phase 1b/2 est actuellement en cours de planification (anémie de Fanconi, maladies à médiation mitochondriale) ; et le FP-004, nouveau produit de dépôt injectable sous-cutané en cours de développement pour le traitement des douleurs et des troubles liés à l'utilisation d'opiacés. www.foreseepharma.com

