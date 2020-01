Forever Living Products confeziona 5 milioni di pasti per combattere la fame nel mondo

Il 18 dicembre, l'azienda ha ospitato un evento celebrativo per confezionare pasti in onore del raggiungimento di questo importante traguardo nella lotta contro la fame. Più di 200 volontari e dipendenti hanno confezionato pasti a Scottsdale, in Arizona, città natale di Forever per segnare il successo del raggiungimento della Forever We Rise Campaign. Il fondatore e CEO di Forever Living, Rex Maughan ha suonato il gong cerimoniale per celebrare il 5-milionesimo pasto confezionato.

La campagna, lanciata come parte della partnership tra Forever Living Products e Rise Against Hunger, si era prefissata di confezionare 5 milioni di pasti entro il 2020.

"Grazie alla dedizione e agli sforzi di più di 17.000 dipendenti e imprenditori Forever Living di tutto il mondo, non solo abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di 5 milioni di pasti, ma lo abbiamo perfino superato," ha dichiarato il Presidente di Forever Living Products, Gregg Maughan. "Questi pasti aiuteranno ad alimentare i sogni e a costruire delle comunità più solide poiché il nostro lavoro congiunto mira a creare un mondo dove nessun bambino debba andare a dormire affamato o preoccupato di sapere da dove arriverà il suo prossimo pasto."

Il team di volontari ha lavorato in 38 città, in 24 paesi per raggiungere l'obiettivo del confezionamento dei pasti. I pasti forniti avranno un impatto su più di 51.000 vite in 16 paesi.

Informazioni su Forever Living Products

Forever Living Products è il più grande coltivatore, produttore e distributore al mondo di prodotti a base di aloe vera. Fondata nel 1978, l'azienda è cresciuta ed opera oggi in più di 160 paesi offrendo una vasta gamma di prodotti innovativi che aiutano le persone a seguire uno stile di vita sano e a guadagnare attraverso opportunità di vendita diretta Forever. Forever sostiene Rise Against Hunger attraverso i suoi uffici nel mondo e attraverso l'organizzazione caritatevole, Forever Giving. Per saperne di più su Forever Giving, visitare il sito www.forever-giving.org. Per saperne di più su Forever Living Products, visitare il sito www.foreverliving.com.

Informazioni su Rise Against Hunger

Rise Against Hunger è un'organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro la fame nel mondo, che ha agevolato il confezionamento di milioni di pasti distribuiti in 74 paesi di tutto il mondo. Per maggiori informazioni su Rise Against Hunger, consultare www.riseagainsthunger.org.

