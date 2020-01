Forever Living Products pakuje 5 milionów posiłków w walce z głodem na świecie

Dnia 18 grudnia firma zorganizowała specjalne wydarzenie pakowania posiłków w celu uczczenia realizacji celu i tak ważnego kroku w walce z głodem. Ponad 200 wolontariuszy i pracowników pakowało posiłki w mieście, z którego wywodzi się firma, czyli Scottsdale w stanie Arizona, w celu uświetnienia zakończenia projektu Forever We Rise Campaign. Założyciel i główny dyrektor wykonawczy Forever Living Rex Maughan uderzył w specjalny gong na znak zapakowania pięciomilionowego posiłku.

Kampania rozpoczęta została w ramach współpracy Forever Living Products i Rise Against Hunger z celem zapakowania 5 milionów posiłków do roku 2020.

– Dzięki oddaniu i poświęceniu ponad 17 000 pracowników i właścicieli Forever Living na całym świecie nie tylko osiągnęliśmy, ale nawet przekroczyliśmy cel 5 milionów posiłków – skomentował prezes Forever Living Products Gregg Maughan. – Posiłki te są podstawą do realizacji marzeń i budowy solidniejszych społeczności. Wspólnie pracujemy nad budową świata, w którym żadne dziecko nie idzie spać głodne i nie musi zastanawiać się, skąd weźmie jedzenie – dodał prezes.

Zespoły wolontariuszy w 38 miastach w 24 krajach pracowały nad realizacją celu pakowania posiłków. Posiłki wywrą pozytywny wpływ na życie 51 000 osób w 16 krajach.

O Forever Living Products

Forever Living Products to największy na świecie producent i dystrybutor produktów z aloesu. Założona w 1978 r. firma rozrosła się na 160 krajów przez oferowanie szerokiej gamy innowacyjnych produktów wspierających ludzi we wdrażaniu zdrowego stylu życia i zarabiania przez sprzedaż bezpośrednią. Firma Forever wspiera organizację Rise Against Hunger z siedziby głównej i przez organizację charytatywną Forever Giving. Więcej na temat Forever Giving można dowiedzieć się na stronie www.forever-giving.org. Dodatkowe informacje na temat firmy Forever Living Products dostępne są na stronie www.foreverliving.com.

O Rise Against Hunger

Międzynarodowa organizacja walki z głodem Rise Against Hunger organizuje pakowanie milionów posiłków trafiających do 74 krajów na całym świecie. Dodatkowe informacje na temat Rise Against Hunger można znaleźć na stronie www.riseagainsthunger.org.

