Forever Oceans и правительство Бразилии создают концессию для производства морепродуктов

БРАЗИЛИА (Бразилия), 14 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Билл Бьен (Bill Bien), глава компании Forever Oceans — одного из ведущих новаторов в области производства экологически чистых морепродуктов, встретился с секретарем по рыбоводству и рыбному промыслу Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Жорже Сеифом-младшим (Jorge Seif Junior) для подписания концессионного соглашения, которое позволит Бразилии стать одним из зарождающихся лидеров в области экологически безопасного производства морепродуктов. Первоначальное 20-летнее соглашение предоставляет компании Forever Oceans право на выращивание рыбы в океанической среде внутри автоматизированных садков в двух зонах, расположенных на расстоянии 7-15 км (4,3-9,3 мили) от бразильского побережья штата Баия. Вместе они представляют собой крупнейшую в истории прибрежную концессию на экологически чистое морское рыбоводство общей площадью 64 200 га, что в три с половиной раза превышает площадь Вашингтона. Предполагается, что в течение следующих восьми лет эта деятельность позволит создать до 500 рабочих мест.

- Эта значимая сделка повышает возможности Forever Oceans по добыче костной рыбы более чем на 25% и выводит Бразилию на позицию зарождающегося лидера в сфере производства экологически чистых морепродуктов

«Бразилия, имеющая береговую линию протяженностью более 8500 км, является одной из главных осваиваемых территорий для рыбоводства, обеспечивающего не только здоровую пищу, но и дополнительные рабочие места и доходы, — заявил г-н Сеиф. — Это значимое соглашение имеет историческое значение для Бразилии и выведет страну на путь развития экологически безопасного морского рыбоводства».

В 2018 году на мировом рынке морского рыбоводства было произведено 7,3 млн метрических тонн рыбной продукции на сумму 35,4 млрд долл. США(1). Согласно прогнозам, к 2050 году мировой спрос на костную рыбу как продукт морской аквакультуры возрастет втрое и составит 21 миллион метрических тонн(2) в связи с увеличением числа потребителей, включающих рыбу в свой здоровый рацион.

«Это соглашение поможет нам удовлетворить растущий спрос на вкусные и питательные морепродукты, предоставляя нам пространство для быстрого масштабирования и роста, а также возможность для создания крупнейшего в мире потенциала для экологически безопасного производства морепродуктов за счет прибрежного источника, — заявил г-н Бьен. — Мы привнесем свой особый подход к использованию бразильской акватории, применяя наши знания и опыт в сфере рыбоводства, охраны природы и внедрения инноваций для выращивания вкуснейшей и богатой белками рыбы в глубинах океана экологически чистым и ответственным способом, что пойдет на пользу как людям, так и планете».

Помимо этого нового объекта в Бразилии, компания Virginia, штаб-квартира которой находится в США, имеет научно-технический центр на Гавайях и морские промыслы в Панаме, а также планирует создание морского промысла в Индонезии.

В Бразилии компания будет выращивать в океанической среде желтохвоста, называемого здесь «бычьим глазом» (Olho de Boi) или «гребцом» (Remeiro). Эта свободноподвижная костная рыба высоко ценится за ее вкус, содержание белка и питательность, а также богата жирными кислотами Омега-3.

Береговой инкубатор в Ильеусе (шт. Баия, Бразилия) будет выращивать молодь из икры для помещения в крупные глубоководные садки, что позволит ей плавать и расти в защищенной и более естественной среде. Первоначально планируется создание 24 автоматизированных садков внутри двух океанических зон, представляющих собой зоны экологически ответственного рыбоводства. Предполагается, что в течение восьми лет после выхода на полную производственную мощность этот бразильский промысел обеспечит создание порядка 300-500 высокооплачиваемых рабочих мест.

В сентябре 2021 года компания Forever Oceans была включена в список 25 ведущих новаторов в сфере производства морепродуктов по версии журнала Seafood Source.

Информация о компании Forever Oceans

Forever Oceans — один из ведущих новаторов в сфере производства экологически чистых морепродуктов. Наша миссия — предоставить миру новый способ производства вкусных и экологически чистых морепродуктов, который пойдет на пользу как людям, так и планете. Мы знаем о рыбе, знаем об охране природы и применяем уникальные новейшие разработки. К ним относятся садки повышенной прочности, где выполнение повседневных задач автоматизировано с использованием передовых систем. Они обеспечивают эффективность нашей деятельности, а также ее внедрение в окружающую среду и благоприятную роль для местного населения. Недавно компания Forever Oceans была названа одной из самых инновационных компаний-производителей морепродуктов в Америке по версии журнала Seafood Source.

Мы имеем научно-технический центр на Гавайях, морские промыслы в Панаме и Бразилии, а также планируем создание такого промысла в Индонезии. Наши экологически чистые морепродукты появятся в американских ресторанах в начале 2022 года. Более подробная информация о компании Forever Oceans представлена на сайте ForeverOceans.com.

1 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН https://www.fao.org/fishery/en/aquaculture/en

2 «Прогноз перспектив компании Oceans в сфере морского рыбоводства на период до 2050 года». Доклад DNV 2021 года.

https://www.dnv.com/Publications/marine-aquaculture-forecast-to-2050-202391

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SOURCE Forever Oceans