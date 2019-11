Forman fundación de atletismo para asociar a naciones centroamericanas en busca de la Copa del Mundo y el oro olímpico

FAICA – la Fundación para Atletas del Istmo Centroamericano, estimula la innovación en el sector privado para generar un desarrollo económico regional integral en naciones que desean ser sede de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos

SAN SALVADOR, El Salvador, 26 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Fundación para Atletas del Istmo Centroamericano – FAICA, ha hecho historia hoy al anunciar los primeros pasos legales en camino a la formación de una organización no gubernamental privada con el ambicioso objetivo de construir una alianza integrada entre las siete naciones del istmo centroamericano y la República Dominicana. La misión de FAICA es promover el crecimiento económico y el desarrollo a través de los eventos deportivos, con el fin último de acoger a los Juegos Olímpicos de Verano y la Copa del Mundo de la FIFA.

FAICA representa una transformación importante al pensar no solo en lo que puede ser logrado en la región, si no también en cómo ello podrá ser logrado. Esto será a través de un nuevo mecanismo ya puesto en marcha, que ha sido diseñado para unir a las diferentes naciones bajo el objetivo común del desarrollo económico a través del deporte. FAICA ofrecerá este mecanismo para impulsar una trayectoria ascendente en la economía regional.

Inspirada en la visión de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, y el marco del Sistema de la Integración Centroamericana – SICA, el objetivo de FAICA es promover la paz y el desarrollo económico. FAICA incorpora el concepto de la cuádruple hélice para abordar las complejas combinaciones de problemas a los que se enfrenta América Central. FAICA proveerá la plataforma necesaria para fomentar la colaboración entre intelectuales (académicos), negocios, gobiernos y sociedades civiles para impulsar la planificación y proponer soluciones creativas centradas en la meta del desarrollo económico y el rejuvenecimiento de la infraestructura de la región, así como en construir la reputación necesaria para calificar como anfitrión de la Copa del Mundo y de los Juego Olímpicos. Esta es una meta que ha sido acogida por toda la región, pero que debe ser lograda de la manera adecuada, de manera inteligente y transparente, y sin dejar una enorme deuda pública que tendrá que ser reembolsada en el futuro.

¿Cuál es la medida del éxito? Surgen senderos para una colaboración transnacional con enfoque, demostrando un aumento en la actividad entre naciones, una reducción del desempleo, más turismo, más comercio, y menos crimen. Finalmente, el éxito será organizar la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de Verano.

La estrategia de la FAICA comprende que prepararse para los juegos olímpicos puede ser un catalizador para planes de desarrollo económico a largo plazo, para completar proyectos difíciles y proveer numerosos beneficios duraderos para las ciudades anfitrionas. Al promover el espíritu de la colaboración y el espíritu de los Juegos, vemos beneficios tangibles e intangibles para el deporte, la cultura, el negocio, la innovación, la educación, y un legado sostenible a largo plazo para el bienestar de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Los niños tendrán un futuro y ese futuro será en América Central, no en un país lejano.

Para más información visite nuestro sitio web www.FAICA.net o favor de escribir a FAICA@FAICA.net

