Formato un team tecnico congiunto tra il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e l'Arabia Saudita per la collaborazione nello Yemen

L'UNDP e lo SDRPY hanno concordato di definire le priorità di sviluppo per quanto riguarda lo status attuale dello Yemen, hanno passato in rassegna gli sforzi degli organismi internazionali per lo sviluppo e hanno discusso le misure adottate per mitigare l'impatto economico, sociale e sanitario della pandemia della COVID-19. Le parti hanno anche esaminato le modalità di lavoro congiunto per accelerare la ripresa economica dello Yemen alla luce dei problemi attuali del lavoro di sviluppo.



Le due parti hanno sottolineato l'importanza di creare un piano di trasformazione per collaborare con il governo yemenita e operare un attento passaggio dalle opere di soccorso a quelle di sviluppo, poiché la pandemia della COVID-19 ha determinato un cambiamento sociale che ha reso necessario un rafforzamento delle tecnologie per lo svolgimento delle attività di sviluppo.



L'ambasciatore Al Jaber ha chiarito la strategia dello SDRPY nella realizzazione dei progetti di sviluppo in collaborazione con il governo yemenita, con le autorità locali e con gli organismi della società civile, in sintonia con le esigenze delle comunità locali. Al Jaber ha anche spiegato che lo SDRPY intende espandere i suoi prossimi progetti di sviluppo collaborando con il Ministero della Pianificazione e della Cooperazione yemenita per sviluppare le capacità del governo yemenita e delle autorità locali per la realizzazione di progetti di sviluppo e per il ripristino dei servizi di base che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana.



Tra i partecipanti c'erano il Dr. Adil Al-Qusadi, Randah Al-Hothali, il Dr. Hala Al Saleh e Faisal Sasa, specialisti dello sviluppo per lo SDRPY, insieme a Isaac Diwan, Bassam Ramadan e Maris Oliver, esperti dello sviluppo del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).



Lo SDRPY mira ad espandere i propri programmi di sviluppo, creare posti di lavoro e migliorare le condizioni di vita per aiutare a superare l'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia dello Yemen. Lo SDRPY lo sta facendo attualmente attraverso progetti in sette settori vitali per migliorare gli standard di vita nello Yemen, con il lancio di 175 progetti in due anni: 18 progetti nel settore della sanità, 45 in quello educativo, 30 nel settore idrico, 26 relativi ad enti pubblici, 23 nei trasporti, 20 nel settore energetico e 13 nel settore dell'agricoltura e della pesca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1196879/SDRPY_Mohammed_Al_Jaber.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1196880/SDRPY.jpg



