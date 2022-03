Fórmula 1 e Tata Communications anunciam colaboração estratégica plurianual

A Tata Communications capacitará a Fórmula 1 com serviços globais de rede gerenciados de ponta a ponta para distribuição de vídeo, transformando assim a experiência dos esportes motorizados. Para isso, a empresa facilitará a transferência de mais de cem feeds de vídeo e mais de 250 canais de áudio a serem transmitidos entre o local do Grande Prêmio e o Centro de Mídia e Tecnologia da F1 no Reino Unido durante todo fim de semana de corrida em menos de 200 milissegundos, permitindo que a F1 seja transmitida para mais de 500 milhões de fãs em mais de 180 territórios em todo o mundo.

As soluções de conectividade da Tata Communications, reconhecidas pelo setor e criadas para mídia, permitirão que a Fórmula 1 transforme a produção de conteúdo de transmissão em todo o mundo, continuando a apoiar o impulso do esporte por agilidade e sustentabilidade. Após a introdução das operações de transmissão remota da Fórmula 1 em 2020, a Tata Communications viabilizou uma redução de 34% nos custos de frete de viagem da empresa.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, disse: "Estamos muito satisfeitos em receber a Tata Communications novamente como parceira após sucessos anteriores em nossas parcerias. Eles têm sido parte integrante de nossa jornada de crescimento na última década e confiamos plenamente em seus conhecimentos e habilidades para oferecer o que precisamos para nossos fãs. Essa confiança foi conquistada ao longo de muitos anos de trabalho conjunto, impulsionando os avanços da tecnologia no esporte – dentro e fora das pistas. A conectividade da Tata Communications continua a suportar o empenho da F1 por agilidade e sustentabilidade com a produção remota introduzida em 2020 - parte de nosso objetivo de ser carbono zero líquido até 2030. Estamos entusiasmados em crescer juntos no futuro e compartilhar a incrível jornada em que a Fórmula 1 se encontra."

"À medida que as empresas evoluem para um modelo digital, acredito que o mundo do esporte também tem uma grande oportunidade de aproveitar a tecnologia para oferecer experiências inovadoras e empolgantes aos entusiastas dos esportes motorizados", disse Amur S Lakshminarayanan, MD e CEO da Tata Communications. "E a Fórmula 1 está no centro de todas as coisas: velocidade, ação e emoção. Estamos muito satisfeitos em renovar nosso relacionamento e capacitar o futuro da Fórmula 1 desde já!"

Recentemente, a Tata Communications foi reconhecida como um "major player" na avaliação de provedores de serviços de rede de entrega de conteúdo comercial mundial 2022 da IDC MarketScape.

A Tata Communications continua a desenvolver novos e inovadores serviços de mídia e entretenimento que priorizam o digital, permitindo uma plataforma de ponta a ponta para experiências imersivas dos fãs. A empresa também expandiu sua capacidade de largura de banda ou backbone de mídia para 100G, impulsionando inovações em vídeo, produção remota e muito mais.

Sobre a Fórmula 1

A Fórmula 1® começou em 1950 e é a competição de esportes motorizados mais prestigiada do mundo, bem como a série esportiva anual mais popular do mundo. A Formula One World Championship Limited faz parte da Fórmula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. A Fórmula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuída às ações do grupo Fórmula 1. O logotipo F1, o logotipo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas registradas da Formula One Licensing BV, uma empresa da Fórmula 1. Todos os direitos reservados.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem em nuvem e de segurança e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são seus clientes, e ela conecta empresas a 80% dos gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

https://twitter.com/tata_comm

https://www.facebook.com/TataCommunications/

https://www.linkedin.com/company/tata-communication

https://www.instagram.com/tata_comm/

https://www.youtube.com/user/tatacomms

Declarações prospectivas e de advertências

Certas palavras e declarações neste comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, estratégia de negócios, o desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e a economia geral na Índia, são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento e projeções de tendências do setor, o que pode fazer com que resultados reais, desempenho ou realizações da Tata Communications ou resultados do setor sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem levar resultados reais, desempenho ou as conquistas a diferir materialmente dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, não aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; não desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; não concluir com sucesso os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; não estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em determinados serviços de comunicação da empresa; não integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, a economia, as condições comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes dessas declarações prospectivas, muitos dos quais não são controlados pela Tata Communications, incluem, mas não estão limitados a, esses fatores de risco discutidos nos Relatórios anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem nenhuma obrigação e se isenta expressamente de qualquer obrigação, de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2022 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em determinados países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1768271/Tata_Communications_Formula_1.jpg

FONTE Tata Communications

SOURCE Tata Communications