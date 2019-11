Fornecedor dinamarquês de soluções para tratamento não-medicamentoso da depressão abre subsidiária em São Paulo

SÃO PAULO, 7 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Para pessoas no Brasil com depressão resistente ao tratamento medicamentoso, a remissão agora pode estar um passo mais próxima:

A empresa dinamarquesa MagVenture, especialista em equipamentos médicos para um tratamento inovador não-medicamentoso chamado EMT/TMS, a partir de 1º de novembro de 2019, abre uma nova subsidiária em São Paulo, Brasil.

Estimulação Magnética Transcraniana, ou em abreviação EMT (TMS, em inglês), é uma tecnologia não invasiva que realiza pulsos magnéticos para estimular as células nervosas na parte do cérebro que controla o humor, uma área frequentemente pouco ativa em pacientes deprimidos. O tratamento não tem efeitos colaterais sistêmicos e não requer anestesia. Atualmente, a EMT/TMS está passando por um rápido crescimento em todo o mundo, não apenas no tratamento da depressão, mas também em pesquisas sobre o cérebro e em neuro diagnóstico.

"Nos últimos cinco anos, vimos um tremendo crescimento nas pesquisas com EMT/TMS no Brasil, que variam desde a neurociência básica até a fisioterapia, controle da dor e reabilitação funcional. Por último, mas não menos importante, várias práticas psiquiátricas agora oferecem EMT/TMS e estão obtendo bons resultados com seus pacientes depressivos resistentes ao tratamento medicamentoso," diz o Gerente Nacional de Vendas no Brasil, Lucas Godoy. Globalmente, a EMT/TMS para depressão está crescendo particularmente, e Lucas Godoy tem certeza de que o mesmo acontecerá no Brasil.

"O Brasil serviu de farol para a América Latina com vários pesquisadores renomados abrindo caminho para uma disseminação mais ampla da EMT/TMS, tanto clínica quanto cientificamente. A USP - Universidade de São Paulo recebe há anos cursos de certificação em EMT/TMS bem frequentados, atraindo centenas de profissionais de saúde de todo o país," diz Lucas Godoy, acrescentando que outras universidades agora têm seus próprios departamentos de pesquisa em EMT/TMS. "O próximo passo lógico para nós é avançar ainda mais esse desenvolvimento positivo, estabelecendo uma subsidiária da MagVenture aqui, onde já temos uma grande base de clientes".

A MagVenture, sediada na Dinamarca, construiu seu primeiro estimulador há mais de 25 anos e possui subsidiárias nos EUA, Reino Unido e Alemanha. "Pela nossa vasta experiência, sabemos que a presença física e um forte conhecimento do mercado local são vitais para atender melhor nossos clientes", diz Leonardo M. Gallardo, Gerente de Vendas da Área da MagVenture. "Acreditamos que uma subsidiária no Brasil não apenas beneficiará nossos clientes e pacientes, como também nos permite estabelecer uma posição e presença ainda mais fortes na América Latina".



O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é uma das principais doenças incapacitantes no mundo e, embora várias opções de tratamento estejam disponíveis no momento, nem todos os pacientes se beneficiam deles; De fato, aproximadamente 60% não respondem adequadamente a tratamentos convencionais, como antidepressivos e, portanto, precisam urgentemente de uma alternativa. EMT/TMS é conhecida por produzir um efeito antidepressivo em aproximadamente 50% desses pacientes difíceis de tratar.

A MagVenture TMS Therapy® para o tratamento do transtorno depressivo maior foi aprovado pela CE na Europa em 2011 e recebeu autorização da FDA nos EUA em 2015.

MagVenture A/S é uma empresa de equipamentos médicos com mais de 25 anos de experiência em neuromodulação. A partir de sua sede na Dinamarca, os estimuladores magnéticos MagPro são levados a todo o mundo por subsidiárias de vendas diretas no Brasil, EUA, Alemanha, Reino Unido e por uma extensa rede global de distribuidores dedicados na Europa, Ásia, Oriente Médio e Américas.

