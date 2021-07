Fornecedora de lúpulo lança novo produto para levar cerveja estilo Fresh Hop IPA para a comunidade global de cerveja artesanal

As cervejas estilo Fresh Hop IPA estão entre as mais celebradas do setor de cervejaria artesanal americana. Produzidas com cones úmidos inteiros colhidos no prazo de 36 horas, essas cervejas representam o lúpulo em sua forma mais natural. Devido à natureza imprevisível da atividade agrícola, os produtores de cerveja planejam suas operações em torno dessas cervejas sazonais. Como um ingrediente não processado e altamente perecível, o lúpulo fresco é de difícil acesso para os cervejeiros mais distantes do campo.

Com a crescente popularidade das fresh hop IPAs, aumentou a necessidade de desenvolver um produto mais flexível e sustentável. Com foco em inovação e soluções criativas, a YCH desenvolveu uma maneira de oferecer lúpulo fresco congelado em parceria com a Wyckoff Farms, especializada na produção e preservação da qualidade de produtos agrícolas congelados.

O Frozen Fresh Hops da YCH são cones de lúpulo inteiros, congelados instantaneamente, na forma crua, não secados, produzidos em uma instalação de processamento de alimentos de última geração certificados pela BRC. Ao contrário do congelamento tradicional, o congelamento instantâneo retém as delicadas nuances do lúpulo não secado, protegendo a integridade da glândula de lupulina, preservando o lúpulo fresco de uma perspectiva física e aromática. O resultado é um produto que oferece a magia da estação do lúpulo fresco com maior capacidade de armazenamento e flexibilidade logística.

"Como um cervejeiro do noroeste, a Fresh Hops IPA tem um lugar especial no meu coração", disse Jeremy Wattenberg, gerente de produção cervejeira da YCH. "O Frozen Fresh Hops será um divisor de águas na forma como vemos as cervejas estilo Fresh Hop IPA."

O transporte e o armazenamento do Frozen Fresh Hops exigem temperatura abaixo do congelamento. Os cervejeiros ainda têm a opção de fazer coleta dos tradicionais lúpulos frescos nas fazendas locais.

Inspirada pelos mirtilos frescos congelados da Wyckoff exportados para todo o mundo, a YCH agora fornece um produto de lúpulo fresco mais acessível, levando esta celebração aos consumidores de cerveja em todos os lugares. Para mais informações, acesse www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/frozen-fresh-hops.

Yakima Chief Hops

A YCH é uma fornecedora global de lúpulo com produção 100% própria e que tem a missão de conectar cervejeiros com fazendas de produção familiar de lúpulo. Operando há mais de 30 anos, nos tornamos líderes em inovação, qualidade e atendimento ao cliente. Oferecemos recursos para os produtores de cerveja, como pesquisas e produtos líderes do setor. Somos defensores da sustentabilidade e de causas sociais significativas, trabalhando para oferecer suporte às comunidades ao nosso redor. www.yakimachief.com/

