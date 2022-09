Forrester annonce le programme complet de la conférence B2B Summit EMEA 2022

L'événement en présentiel et en ligne présentera des idées révolutionnaires et des pratiques exemplaires pour aider les responsables du marketing, des ventes et des produits B2B à favoriser l'harmonisation et la croissance des revenus

LONDRES, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Forrester ( Nasdaq: FORR) annonce aujourd'hui le programme complet de la conférence B2B Summit EMEA 2022, qui se tiendra à Londres et en ligne les 11 et 12 octobre 2022. Le B2B Summit EMEA est l'événement phare pour les responsables du marketing, des ventes et des produits B2B pour aligner leurs stratégies de croissance sur les dernières recherches, modèles et études de cas afin de prendre des décisions plus intelligentes pour de meilleurs résultats commerciaux. Les données de Forrester montrent que les entreprises qui parviennent à aligner leurs fonctions marketing, ventes et produits avec leur stratégie commerciale enregistrent une croissance 19 % plus rapide et une rentabilité 15 % plus élevée.

Selon l'étude Marketing Survey, 2022 de Forrester, les responsables marketing prévoient de donner la priorité aux stratégies de croissance, notamment la recherche de nouveaux marchés et de nouveaux acheteurs, l'amélioration de la productivité et l'harmonisation de l'objectif de leur marque. Le B2B Summit EMEA 2022 abordera ces sujets et aidera les participants à apprendre à anticiper les besoins d'achat en constante évolution et à interpréter les signaux tout au long du parcours de l'acheteur pour mener des campagnes réussies. De plus, l'événement explorera l'importance des données de qualité pour dynamiser le moteur des revenus et la valeur de l'investissement dans des compétences de gestion de ces données de haute qualité.

Les discours et les sessions les plus importants seront les suivants :

Seize The Strategic High Ground: A CMO's Guide (« Saisir les opportunités stratégiques : conseils d'un responsable marketing »). Les entreprises négligent souvent la possibilité pour les responsables marketing de jouer un rôle clé dans la planification stratégique. Cela est dû en partie à la perception selon laquelle les responsables marketing sont des fournisseurs de services plutôt que des orchestrateurs. Cette session décrira comment les responsables marketing peuvent être reconnus comme un partenaire stratégique et un moteur de croissance pour l'entreprise.





Act Like An Octopus – Listen To Your Three Hearts (« Agissez comme une pieuvre – Écoutez vos trois cœurs »). Pour réussir, les spécialistes du marketing B2B doivent aligner l'objectif de leur marque sur les besoins de leurs clients pour obtenir des résultats probants. Cette session explore les conclusions de la dernière enquête marketing de Forrester et montre comment les résultats peuvent être utilisés pour aligner les objectifs.





Connecting The Dots: Tying Portfolio Marketing's Insights Into Regional Campaign Execution (« Relier les points : lier les idées marketing à l'exécution des campagnes régionales »). Les idées développées par une équipe marketing de premier ordre doivent être utilisées par les équipes de campagne qui exécutent les programmes de réputation, de demande, d'engagement et d'habilitation. Ceci est particulièrement pertinent pour l'exécution des campagnes régionales. Cette session connectera les points entre les résultats du marketing et l'exécution de la campagne afin de conduire des campagnes régionales plus harmonisées et réussies.





Is Your Data Work Making A Difference? How To Measure The Effectiveness Of A Revenue Operations Data Team (« Votre travail sur les données fait-il la différence ? Comment mesurer l'efficacité d'une équipe de données pour les opérations de revenus »). Cette session abordera les priorités des équipes de gestion des données à travers le moteur de revenus et comment elles peuvent démontrer la valeur qu'elles apportent à l'entreprise.





Cette session abordera les priorités des équipes de gestion des données à travers le moteur de revenus et comment elles peuvent démontrer la valeur qu'elles apportent à l'entreprise. B2B Vital Signs : How To Improve Buyer Outcomes (« Signes vitaux B2B : comment améliorer les résultats des acheteurs »). La technologie des ventes entre dans une nouvelle ère, l'accent étant mis non plus sur la gestion des représentants commerciaux mais sur la fourniture d'informations qui améliorent les résultats de l'entreprise. Cette session expliquera en détail pourquoi le choix et le déploiement de la bonne technologie sont essentiels pour améliorer les performances du moteur de revenus.

« Les professionnels du B2B doivent de plus en plus anticiper l'évolution des besoins des clients et ajuster leurs stratégies de marketing et de vente en conséquence afin d'établir la confiance, de naviguer dans des processus décisionnels complexes et d'offrir un engagement significatif tout au long des étapes du cycle de vie de l'acheteur et du client. Ce qui a un impact sur les performances de l'entreprise », déclare Meta Karagianni, vice-présidente et directrice de recherche chez Forrester. « Au B2B Summit EMEA, nous présenterons de nouvelles recherches et des témoignages de leader éclairés qui aideront les responsables du marketing et des ventes B2B à prendre des décisions plus intelligentes et à favoriser un alignement plus fort entre le produit, les ventes et le marketing, ce qui est si crucial pour le succès. »

Les participants en personne à Londres peuvent accéder à tous les sponsors et au contenu sur place, y compris les discussions animées et les sessions spéciales. Les participants auront également accès à des programmes spéciaux, notamment l'Executive Leadership Exchange, des déjeuners et des séances de réseautage pour les cadres, ainsi que plusieurs séances sur la diversité et l'inclusion. Les participants à l'expérience numérique du B2B Summit auront accès à toutes les sessions de la conférence, y compris les discours-programmes, les sessions de suivi, les études de cas et les sponsors, via la plate-forme de l'événement.

Ressources :

