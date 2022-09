Forrester annonce le programme complet de la conférence Technology & Innovation EMEA 2022

L'événement, qui se déroulera en personne et sous forme numérique, présentera les dernières recherches et idées pour aider les dirigeants Tech et IT européens à s'approprier les dernières innovations

LONDRES, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Forrester ( Nasdaq : FORR) a annoncé aujourd'hui le programme complet de la conférence Technology & Innovation EMEA 2022, qui se tiendra à Londres et en distanciel les 13 et 14 octobre. Pour rester compétitifs dans l'environnement commercial volatile d'aujourd'hui, les cadres en technologie doivent continuellement innover et adopter un état d'esprit de croissance conduite par l'obsession client. Les entreprises obsédées par la satisfaction client enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaires 2,5 fois supérieure à celle de leurs concurrents.

Lors du salon Technology & Innovation EMEA de cette année, les dirigeants du secteur des technologies apprendront à élaborer des stratégies qui façonneront la prochaine décennie de croissance en devenant encore plus obsédés par le client et centrés sur l'humain. L'événement comprendra des conférenciers invités : l'auteur David Hutchens, qui expliquera comment les dirigeants peuvent briser les frontières et innover, et Paul Kobylanski, responsable du développement citoyen et du DIY chez Shell, qui expliquera comment le low-code et l'agile alimentent la transformation numérique.

Le forum rendra également hommage aux lauréats européens des Technology Awards de Forrester. Ces prix récompenseront les organisations qui ont mis en œuvre avec succès des stratégies technologiques axées sur les résultats et le client afin d'accélérer la croissance de l'entreprise.

Les discours et les sessions les plus importants sont les suivants :

« Les clients d'aujourd'hui sont plus autonomes, et l'incertitude systémique est toujours omniprésente », déclare Pascal Matzke, hôte de l'événement et vice-président, directeur de recherche chez Forrester. « En conséquence, les leaders technologiques subissent une pression importante pour continuer à s'adapter aux nouveaux modèles d'affaires afin d'aider leurs organisations à prospérer. L'événement aidera les responsables tech et IT à élaborer des stratégies qui inspirent l'innovation, améliorent les expériences clients et, en fin de compte, surchargent les résultats commerciaux. »

Les participants en presenciel pourront assister à des discussions animées, à des ateliers de conseil et à des sessions spéciales. Ils auront également accès à plusieurs programmes spéciaux, notamment le Women's Leadership Forum, l'Executive Leadership Exchange, un programme exclusif destiné aux dirigeants de niveau C, et plusieurs sessions sur la diversité et l'inclusion. Les participants en ligne auront accès à toutes les sessions de la conférence et aux sponsors via la plateforme de l'événement.

À propos de Forrester

Forrester ( Nasdaq: FORR) est l'un des cabinets de conseil et de recherche les plus influents au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, de l'expérience client, du numérique, du marketing, des ventes et des produits à utiliser l'obsession du client pour accélérer la croissance. Grâce aux recherches, aux conseils et aux événements exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier sont en mesure de faire preuve d'audace au travail, de gérer le changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 700 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wave™, sur plus de 70 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients. Pour en savoir plus, visitez le site Forrester.com.

