Forrester annonce une série de webcasts dans la région EMEA pour aider les leaders de la technologie à s'adapter aux changements constants à la suite du COVID-19

LONDRES, 2 juin 2020 /PRNewswire/ -- Les directeurs informatiques et les leaders de la technologie en Europe sont confrontés à des perspectives économiques incertaines et en rapide détérioration à la suite du COVID-19. Avec la réduction des budgets consacrés aux technologies et des dépenses en matière de logiciels, l'externalisation des technologies et la diminution du personnel technique dans tous les secteurs, les organisations doivent réévaluer leurs priorités et faire preuve d'adaptabilité en cette période de changements constants. Pour guider les chefs d'entreprise sur la manière de se frayer un chemin à travers ces changements, Forrester a annoncé aujourd'hui une série de webcasts gratuits, « S'adapter pour gagner : l'avenir de la technologie dans la région EMEA » du 8 au 10 juin 2020.

La série comprendra des webinaires, des guides gratuits et des rapports de recherche axés sur le climat commercial européen actuel, son évolution et la manière dont les entreprises peuvent s'adapter de manière proactive aux forces fluctuantes du marché. Les analystes de Forrester partageront leurs perspectives et fourniront les outils et les éléments de connaissance dont les leaders de la technologie de la région EMEA ont besoin pour développer les capacités d'une entreprise adaptative.

« La nouvelle "norme" sera encadrée par des changements continus alors que les entreprises européennes entrent dans la phase successive de cette pandémie mondiale », a déclaré Pascal Matzke, directeur adjoint et analyste principal de Forrester. « Non seulement nous verrons les clients être plus prudents quant à leurs dépenses, mais nous aurons également des employés qui auront vu les possibilités et les limites du travail à distance. Pour se remettre du COVID-19 et au-delà, les entreprises intelligentes devront placer la technologie au centre de leurs stratégies pour s'adapter constamment à un monde en évolution permanente, non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. »

Le programme de la série de webcasts sur l'avenir de la technologie dans la région EMEA est présenté ci-dessous :

Lundi 8 juin :

9 h - 9 h 30 BST : Innover avec les technologies émergentes en période de pénurie, Martha Bennett, directrice adjointe et analyste principale

14 h - 14 h 45 BST : L'avenir de l'emploi en Europe, Dan Bieler, analyste principal

Mardi 9 juin :

9 h - 9 h 45 BST : Leçons tirées de la crise du COVID-19, Laura Koetzle, directrice adjointe et directrice du groupe

14 h - 14 h 45 BST : Éviter le désastre de l'automatisation, Diego Lo Giudice, directeur adjoint et analyste principal, et Bernhard Schaffrik, analyste principal

Mercredi 10 juin :

9 h - 9 h 45 BST : Leçons d'ouverture des services financiers en matière d'innovation, Jacob Morgan, analyste principal

15 h - 15 h 30 BST : Réalisez votre transformation numérique de manière éthique et transparente pour l'emporter dans un monde postpandémique, Enza Iannopollo, analyste principal

Ressources :

Consultez L'avenir de la technologie de Forrester sur la plateforme EMEA pour en savoir plus et vous inscrire.

Pour obtenir les derniers conseils destinés aux leaders afin de faire face aux conséquences croissantes de la pandémie de coronavirus sur l'expérience des entreprises et des employés, consultez la Plateforme d'informations sur le COVID-19 de Forrester.

Les membres de la presse qui souhaitent assister aux séries de webcasts sont priés de contacter [email protected] .

À propos de Forrester

Forrester (NASDAQ : FORR) est l'un des cabinets de recherche et de conseil les plus influents au monde. Nous travaillons avec des leaders du monde des affaires et de la technologie pour mettre en place une vision, une stratégie et une exécution qui accélèrent la croissance et dans lesquelles le client est une obsession. Les connaissances uniques de Forrester reposent sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 690 000 consommateurs et chefs d'entreprise dans le monde entier, sur des méthodologies rigoureuses et objectives et sur la sagesse partagée de nos clients les plus innovants. Grâce à des recherches, des données et des analyses exclusives, des conseils personnalisés, des groupes de pairs prestigieux, des certifications et des événements, nous révolutionnons la façon dont les entreprises se développent à l'ère du client ; pour en savoir plus, consultez forrester.com.

Contact :

Michael Burner

[email protected]

+49 160 56 70 497

Related Links

www.forrester.com



SOURCE Forrester