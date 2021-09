- Forrester anuncia la agenda de la conferencia B2B Summit EMEA para ayudar a las empresas a impulsar un crecimiento de dos dígitos

La cantante y compositora británica Leona Lewis actuará en el evento virtual en vivo de este año

LONDRES, 15 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) anunció hoy la agenda completa de la rueda de prensa para su experiencia virtual en directo B2B Summit EMEA 2021 que se llevará a cabo del 28 al 29 de septiembre. Durante más de una década, la B2B Summit ha sido un recurso de confianza para que los líderes de marketing, ventas y productos obtengan perspectivas imparciales, inspiración y soluciones del mundo real para impulsar su negocio. Diseñado para líderes europeos de marketing, ventas y productos B2B, el evento presentará las últimas investigaciones, modelos y marcos para ayudar a los líderes a abordar los cambios en los comportamientos de compra y acelerar el crecimiento.

Según la encuesta de marketing global de 2021 de Forrester, el 43% de los responsables de la toma de decisiones B2B en Europa consideran que hacer frente a los cambios en los comportamientos de compra es su principal prioridad. Para hacer frente a esta prioridad urgente, la B2B Summit EMEA contará con sesiones de seguimiento centradas en las últimas tendencias de compra B2B, las necesidades cambiantes de los compradores y las nuevas prácticas en ventas, marketing y gestión de productos. Forrester también presentará nuevos marcos – incluyendo la cascada de ingresos B2B de Forrester –de cara a ayudar al ecosistema generador de ingresos a lograr una mayor eficiencia e impulsar el crecimiento. Este discurso de apertura iluminará cómo las organizaciones de alto rendimiento experimentan una tasa de éxito un 26% más alta que sus competidores cuando optimizan su rendimiento en las etapas clave de oportunidades en la B2B Revenue Waterfall de Forrester.

La B2B Summit EMEA 2021 también reconocerá a los ganadores del premio Return on Integration Honours and Programmes of the Year Award por lograr una sólida alineación de ventas, marketing y productos de cara a alcanzar la mejora dentro del rendimiento general de la empresa. Los asistentes también podrán experimentar el curso de certificación de marketing B2B de Forrester.

Entre los principales ponentes más destacados y sesiones están:

Building Trust: The B2B Imperative . Teniendo en cuenta la naturaleza de alto riesgo de muchas compras B2B, la confianza con los compradores es un apartado vital. En un momento en que la confianza está en declive, las empresas B2B deben construir y preservar la confianza en sus marcas y ofertas. Esta sesión explicará por qué el imperativo de la confianza es vital de cara a las organizaciones B2B y proporcionará un marco para comprender y generar confianza.

Teniendo en cuenta la naturaleza de alto riesgo de muchas compras B2B, la confianza con los compradores es un apartado vital. En un momento en que la confianza está en declive, las empresas B2B deben construir y preservar la confianza en sus marcas y ofertas. Esta sesión explicará por qué el imperativo de la confianza es vital de cara a las organizaciones B2B y proporcionará un marco para comprender y generar confianza. Aligned, Accountable, And Ready To Act: How Customer-Obsessed B2B Companies Win . Las compañías que están obsesionadas con los clientes ven un mayor crecimiento de los ingresos, la rentabilidad, la retención de clientes y el compromiso de los empleados. Al presentar nuevos datos europeos, esta sesión explicará qué significa estar obsesionado con el cliente y cómo las empresas lo logran por medio de opciones de alineación, transparencia e innovación.

Las compañías que están obsesionadas con los clientes ven un mayor crecimiento de los ingresos, la rentabilidad, la retención de clientes y el compromiso de los empleados. Al presentar nuevos datos europeos, esta sesión explicará qué significa estar obsesionado con el cliente y cómo las empresas lo logran por medio de opciones de alineación, transparencia e innovación. Seismic Shifts And Long-Term Trends In EMEA B2B Buying Behaviour . Esta sesión va a presentar los datos de nivel locales de la encuesta global de compras B2B de Forrester 2021 y revelará cambios profundos en los comportamientos de compra europeos atribuidos a las tendencias a largo plazo que se han visto aceleradas por la pandemia.

"Abarcando desde el Brexit hasta la pandemia, la forma en que identificamos, involucramos, interactuamos y retenemos a los clientes en toda Europa se ha modificado fundamentalmente durante los últimos 18 meses", comentó Meta Karagianni, vicepresidente y director de investigación de Forrester. "Este año más que ningún otro, los líderes de marketing, ventas y productos B2B están explorando nuevas estrategias de cara a conseguir la conexión con sus clientes y buscando comprender cómo pueden ofrecer valor en este nuevo entorno. En la B2B Summit EMEA de Forrester, mostraremos poderoso liderazgo intelectual y marcos que van a ayudar a los líderes de B2B a alinearse en todas las funciones para anticipar las necesidades cambiantes de los clientes y proporcionar valor de forma continua al mismo tiempo que impulsan el crecimiento de su propio negocio".

Además, la cantante, compositora, actriz y filántropa británica Leona Lewis va a actuar durante la celebración del evento. Reconocida por su rango vocal y habilidad, Lewis ha sido nominada en tres ocasiones a los Premios Grammy, siete veces nominada al BRIT Award y dos veces ganadora del World Music Award. Lewis se convirtió en la primera artista solista británica en encabezar la lista de álbumes Billboard 200 de los Estados Unidos en más de 20 años con su disco de debut, titulado "Spirit". Además de su impresionante carrera musical, Leona es una activista humanitaria y de derechos de los animales extremadamente apasionada.

Recursos:

Regístrese para asistir a la B2B Summit EMEA de Forrester.

para asistir a la B2B Summit EMEA de Forrester. Vea la agenda completa y conozca a los ponentes para la B2B Summit EMEA.

completa y conozca a los para la B2B Summit EMEA. Aprenda acerca de las oportunidades de patrocinio de la B2B Summit EMEA.

de la B2B Summit EMEA. Siga a @Forrester y #ForrB2BSummit para actualizaciones.

Acerca de Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) es una de las firmas de investigación y consultoría más influyentes del mundo. Ayudamos a los líderes de tecnología, marketing, experiencia del cliente, producto y ventas a utilizar la obsesión de los clientes para acelerar el crecimiento. A través de la investigación, consultoría y eventos propios de Forrester, los líderes de todo el mundo están facultados para ser audaces en el trabajo - navegar por el cambio y poner a sus clientes en el centro de su liderazgo, estrategia y operaciones. Nuestros conocimientos únicos se basan en encuestas anuales de más de 675.000 consumidores, líderes empresariales y líderes tecnológicos de todo el mundo; metodologías de investigación rigurosas y objetivas, incluyendo evaluaciones Forrester Wave™; más de 52 millones de votos de información en tiempo real y la sabiduría compartida de nuestros clientes más innovadores. Para obtener más información, visite Forrester.com.

Contacto para medios:

Michael Burner

Relaciones públicas

Forrester Research, Inc.

[email protected]

Related Links

www.forrester.com



SOURCE Forrester