Forrester anuncia una agenda de conferencia completa para la Cumbre EMEA 2020

La experiencia virtual ofrecerá las últimas perspectivas para líderes B2B para construir una estrategia de crecimiento robusta para 2021 y en adelante.

LONDRES, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) ha anunciado hoy la agenda para la Cumbre EMEA 2020, su evento B2B insigne para ventas, marketing y líderes de producto, que se celebrará como una experiencia virtual en vivo del 5 al 7 de octubre de 2020. El evento destacará retos específicos afrontados por los ejecutivos B2B en Europa para ayudarles a adaptar, planificar y diseñar nuevas estrategias para tener éxito en el entorno incierto actual.

Con cinco sesiones de apertura y más de 40 sesiones en total, distribuidas en siete bloques basados en roles, Summit EMEA ofrecerá información sobre las cambiantes expectativas de los consumidores; revelará nuevos modelos de lanzamiento al mercado para ayudar a los líderes de ventas a acelerar la generación de ingresos; y presentará estrategias para construir una mejor alineación ejecutiva interna. Además, el evento ofrecerá un bloque de desarrollo de liderazgo que proporcionará herramientas para equipar a los asistentes con las habilidades necesarias para liderar frente al cambio, un intercambio de liderazgo ejecutivo solo por invitación y sesiones de certificación B2B para ayudar a los asistentes a perfeccionar sus habilidades en temas específicos. Los asistentes también tendrán acceso a oportunidades avanzadas de experiencia y networking con colegas y analistas.

"Con toda la incertidumbre que las compañías han experimentado con el COVID-19, nunca ha sido más crítico para los profesionales B2B el encontrar nuevas maneras de conectar", dijo Isabel Montesdeoca, vicepresidenta y directora de grupo de Forrester. "Para tener éxito en este entorno de constante cambio, las empresas necesitan probar nuevos enfoques. Esta conferencia equipará a los líderes con perspectivas viables para ayudarles a tener éxito en 2021 y en adelante".

Forrester también reconocerá a Sage como el receptor del Return on Integration (ROI) Honour and Malvern Panalytical, Eaton, Orange Business Services, Ricoh Europe, SAP Concur y SAS como ganadores del premio Programme of the Year (POY). Estas organizaciones han logrado fuertes ventas, marketing y/o alineación de producto; mejorado rendimiento empresarial; y han logrado importantes resultados en sus funciones generadoras de ingresos.

Discursos de apertura y sesiones especiales:

The Essential Secrets of Talking to Executives: Aprenda cómo comunicarse con efectividad con ejecutivos para asegurar los recursos que impulsan el cambio.

Aprenda cómo comunicarse con efectividad con ejecutivos para asegurar los recursos que impulsan el cambio. The Future of B2B Buying: Explore los factores medioambientales que impulsan los cambios en la adquisición B2B y cómo optimizar la planificación para atraer a los compradores.

Explore los factores medioambientales que impulsan los cambios en la adquisición B2B y cómo optimizar la planificación para atraer a los compradores. Building Resilient Plans Across the Revenue Engine : Descubra las características de los planes de ingresos resilientes para impulsar la alineación en el motor de ingresos.

: Descubra las características de los planes de ingresos resilientes para impulsar la alineación en el motor de ingresos. Driving More Efficient Revenue Generation in an Uncertain World. Entienda cómo transformar el enfoque de comercialización, deleitar a los compradores y hacer crecer los ingresos más eficientemente.

Entienda cómo transformar el enfoque de comercialización, deleitar a los compradores y hacer crecer los ingresos más eficientemente. In the Age of the Customer, Why Is B2B Measurement All About Us? Aprenda cómo crear una sencilla guía para transformar la experiencia de compra en una ventaja competitiva.

Aprenda cómo crear una sencilla guía para transformar la experiencia de compra en una ventaja competitiva. Profiles in Courage: Los líderes de B2B analizarán las decisiones profesionales y puntos de inflexión que conducen a su éxito y comparten los retos más difíciles que afrontaron y cómo los superaron.

Recursos de la Cumbre EMEA 2020:

Acerca de Forrester

Forrester (NASDAQ: FORR) es una de las empresas de investigación y asesoría más influyentes del mundo. Trabajamos con líderes empresariales y tecnológicos para impulsar una visión, una estrategia y una ejecución que rezuman obsesión por los clientes y con las que acelerar el crecimiento. Las perspectivas únicas de Forrester se basan en encuestas anuales a más de 690.000 consumidores y líderes empresariales de todo el mundo, metodologías rigurosas y objetivas y la sabiduría compartida de nuestros clientes más innovadores. A través de investigaciones patentadas, datos y analíticas, asesoría personalizada, grupos exclusivos de homólogos, certificaciones y eventos, estamos revolucionando la forma en la que los negocios crecen en la era del cliente; obtenga más información en forrester.com.

Contacto de prensa: Michael Burner, [email protected]

Related Links

www.forrester.com



SOURCE Forrester