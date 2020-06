Forrester anuncia una serie de webcasts de ayuda para líderes tecnológicos tras el COVID-19 en la región EMEA

- Forrester anuncia una serie de webcasts en la región EMEA para ayudar a los líderes tecnológicos a adaptarse a los cambios constantes tras el COVID-19

LONDRES, 2 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Los directores de Información y los líderes tecnológicos de Europa se enfrentan a un panorama económico de incertidumbre y de rápido deterioro como consecuencia del COVID-19. Con la reducción de los presupuestos tecnológicos y el gasto en software, la externalización de la tecnología, y el personal técnico en recesión en todos los sectores, las organizaciones necesitan volver a evaluar sus prioridades y aceptar la adaptación en estos momentos de cambio constante. Forrester ha anunciado hoy una serie de webcasts gratuitos con la intención de guiar a los líderes empresariales sobre cómo navegar por estos cambios, "Adapt to Win: The Future of Technology in EMEA" (Adaptarse para ganar: el futuro de la tecnología en la región EMEA) del 8 al 10 de junio de 2020.

Esta serie presentará webinarios, guías gratuitas e informes de investigación centrados en la actual coyuntura empresarial europea, en cómo evolucionará esta situación y la forma en que las empresas pueden adaptarse de forma proactiva a las fuerzas cambiantes del mercado. Los analistas de Forrester compartirán sus perspectivas y proporcionarán a los líderes tecnológicos de la región EMEA las herramientas y los conocimientos que necesitan para desarrollar las capacidades de una empresa flexible.

"La nueva 'normalidad' se enmarcará en un cambio continuo a medida que las empresas europeas se adentran en la siguiente fase de esta pandemia mundial", señaló Pascal Matzke, vicepresidente y analista principal de Forrester. "No solo veremos a los clientes ser más precavidos con sus gastos, sino que también tendremos una fuerza laboral que ha conocido las posibilidades y las limitaciones del teletrabajo. Para recuperarse del COVID-19 y seguir adelante, las empresas inteligentes deberán poner la tecnología en el centro de sus estrategias para adaptarse constantemente a un mundo en constante cambio, y no solo para sobrevivir, sino para prosperar".

A continuación se recoge la agenda de la serie de webcasts "El futuro de la tecnología en la región EMEA":

Lunes 8 de junio:

09:00 - 09:30 (horario de verano británico): Innovating With Emerging Tech In A Time Of Scarcity (Innovando con las tecnologías emergentes en tiempos de escasez), Martha Bennett, vicepresidenta y analista principal

14:00 - 14:45 (horario de verano británico): Future Of Jobs In Europe (El futuro de los trabajos en Europa), Dan Bieler, analista principal

Martes 9 junio:

9:00 - 9:45 (horario de verano británico): Lessons Learned From The COVID-19 Crisis (Lecciones aprendidas de la crisis del COVID-19), Laura Koetzle, vicepresidenta y directora de Grupo

14:00 - 14:45 (horario de verano británico): Avoiding Automation Disaster (Evitar el desastre de la automatización), Diego Lo Giudice, vicepresidente y analista principal, y Bernhard Schaffrik, analista principal

Miércoles 10 junio:

9:00 - 9:45 (horario de verano británico): Being Open Lessons On Innovation From Financial Services (Estar abierto a las lecciones sobre la innovación de los servicios financieros), Jacob Morgan, analista sénior

15:00 - 15:30 (horario de verano británico): Make Your Digital Transformation Ethical And Transparent To Win In A Post Pandemic World (Haga que su transformación digital sea ética y transparente para ganar en un mundo tras una pandemia), Enza Iannopollo, analista sénior

