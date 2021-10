Forrester décerne les prix du retour sur intégration lors du sommet B2B EMEA

Le lauréat de cette année, Apex Group, a mis en œuvre les cadres et modèles de recherche de Forrester pour favoriser l'alignement interfonctionnel et accélérer les retours d'une stratégie d'acquisition accélérée

LONDRES, 4 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) a récompensé Apex Group, un fournisseur mondial de services financiers, en tant que lauréat 2021 du prix « Return on Integration » (Retour sur l'intégration) lors du sommet annuel B2B EMEA de la société, les 28 et 29 septembre. Apex Group a mis en œuvre avec succès une stratégie agressive de fusions et d'acquisitions qui a nécessité un alignement fonctionnel entre les groupes de marketing, de ventes et de produits de plus de 15 marques.

Apex Group a été récompensé pour avoir augmenté sa croissance et sa rentabilité en prenant des décisions audacieuses, en alignant son moteur de revenus et en menant des initiatives innovantes à l'aide des modèles, cadres et méthodologies de Forrester. Selon les recherches de Forrester, les organisations qui réussissent à aligner produit, marketing et ventes connaissent une croissance 19 % plus rapide et sont 15 % plus rentables. Les récompenses « Return on Integration » sont décernées à des organisations sélectionnées qui démontrent une amélioration significative de leurs performances grâce à cette stratégie d'alignement.

« Au cours des quatre dernières années, Apex Group a connu une croissance exponentielle grâce à des acquisitions », a déclaré Rosie Guest, directrice générale du marketing chez Apex Group. « Pour accélérer les retours de notre stratégie de croissance rapide, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Forrester pour développer la structure idéale de notre équipe. Grâce aux modèles, aux cadres et aux conseils pratiques de Forrester, nous avons construit des personas et des propositions de valeur via notre fonction marketing, développé des critères de génération et de notation pour notre équipe de demande, et mis en œuvre un cadre de campagne intégré à travers les fonctions de marketing. Nous sommes très fiers de recevoir cette récompense et étions impatients de partager notre histoire au B2B Summit EMEA. »

Lors du B2B Summit EMEA, le Groupe Apex a présenté son parcours et a partagé son succès dans le développement et la mise en œuvre d'une approche systématique pour intégrer rapidement et efficacement de nouvelles acquisitions. La présentation a illustré comment Apex Group a appliqué les modèles et les cadres de Forrester (notamment le Demand Waterfall® Messaging Nautilus®, le Marketing-Plan-on-a-Page, le tableau de bord des meilleures pratiques des directeurs généraux marketing et le Modèle d'écosystème marketing B2B) pour créer un « centre d'excellence » central permettant d'évaluer et d'aligner rapidement les capacités des fonctions marketing, ventes et produits des marques acquises.

Ces cadres ont permis à l'organisation d'avancer plus rapidement tout en soutenant les initiatives commerciales stratégiques. Au cours des deux premières années de mise en œuvre (2017-2019), Apex a enregistré une augmentation de 89 % des prospects qualifiés pour le marketing. Les années suivantes (2020-2021) ont permis d'obtenir une augmentation de 100 % de la taille moyenne des affaires conclues par le marketing et une augmentation de 257 %, d'une année sur l'autre, du chiffre d'affaires conclues par le marketing en 2021.

« La réussite d'Apex Group est un excellent exemple de la façon dont le marketing peut, et doit, s'adapter pour soutenir et accélérer la stratégie de croissance choisie par l'entreprise », a déclaré Meta Karagianni, vice-présidente et directrice de la recherche chez Forrester. « Cela témoigne de la valeur d'une approche systématique de l'intégration des nouvelles acquisitions au fur et à mesure de leur arrivée pour atteindre la rentabilité, plus rapidement. Chez Forrester, nous sommes du côté de nos clients et à leurs côtés pour les aider à atteindre les résultats souhaités. Je suis impatiente que le Groupe Apex partage son parcours, ses apprentissages et ses meilleures pratiques avec les autres participants du B2B Summit EMEA, car je suis sûre que le groupe inspirera d'autres entreprises à favoriser l'alignement interfonctionnel et à accélérer la croissance cette année et au-delà. »

