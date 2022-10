Forrester ehrt Gewinner der European Technology Awards 2022 im Rahmen des Technology & Innovation EMEA

LONDON, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) hat Enel, Michelin und die Standard Bank als Gewinner der diesjährigen European Technology Awards bekannt gegeben. Die Auszeichnungen, die auf Forresters Technology & Innovation EMEA verliehen wurden, würdigen Enel für die Umsetzung einer unternehmensweiten zukunftsfähigen Technologiestrategie. Sowohl Michelin als auch die Standard Bank wurden für die Umsetzung ergebnisorientierter Unternehmensarchitekturpraktiken ausgezeichnet. Alle drei Firmen erhielten die Auszeichnungen unter anderem dafür, dass sie ihre Kunden in den Mittelpunkt ihres Betriebsmodells stellen.

Die Forrester Technology Award Winner 2022 in EMEA:

Enel , ein multinationales Energieunternehmen, erhält in diesem Jahr den Technology Strategy Impact Award von Forrester. Enel wird für die Entwicklung einer integrierten digitalen Plattform ausgezeichnet, die den globalen Handelsgeschäftsbereich des Unternehmens unterstützt. Durch die Implementierung einer Technologiestrategie, die agile und DevOps-Praktiken umfasst, KI und Automatisierung integriert und sich auf die Entwicklung digitaler Fähigkeiten konzentriert, profitiert Enel von einem erkenntnisbasierten Ansatz, der das Kundenerlebnis verbessert. Die digitale Plattform des Unternehmens hat bereits den Net Promoter Score der Kunden verbessert und ist darauf ausgerichtet, die Kundenaktivierungszeit 2024 im Vergleich zu 2021 um 80 % zu verkürzen.





Michelin , ein französischer Reifenhersteller, ist einer der diesjährigen Gewinner des Enterprise Architecture Award von Forrester. Das Unternehmen Michelin wird dafür geehrt, dass es das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt seines Ökosystems stellt, indem es einen datengesteuerten Ansatz verfolgt und Datensilos aufbricht. Nachdem festgestellt wurde, dass ein übermäßiger Fokus auf die Endarchitektur und die architektonische Reinheit kontraproduktiv war, übernahm das Enterprise Architecture Team von Michelin die Führung bei der Implementierung und Bereitstellung einer agilen Infrastruktur, um die Bereitstellungsteams anzuleiten und das Unternehmen zu unterstützen.





Die Standard Bank, eine südafrikanische Banken- und Finanzdienstleistungsgruppe, gehört ebenfalls zu den diesjährigen Preisträgern des Enterprise Architecture Award von Forrester. Die Standard Bank wird für die Entwicklung eines Modells zur Entwicklung ihrer geschäftlichen Aktivitäten hin zu einer Plattform für Afrika geehrt. Die Plattform wird unternehmensweit genutzt, um bei der Schaffung des Minimalprodukts an einem Strang zu ziehen. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen architektonischen Entscheidungskatalog erstellt, der Lösungsarchitekten hilft, Entwürfe, die einfacher und schneller der Technologiestrategie des Unternehmens entsprechen, sowie etablierte Architektur-Community-Foren für eine kontinuierliche Zusammenarbeit zu erstellen.

„Wir freuen uns, die Gewinner der Technology Awards von Forrester zu feiern, die sich alle absolut auf Kunden- und Geschäftsergebnisse konzentrieren", so Laura Koetzle, VP und Group Research Director bei Forrester. „Durch die erfolgreiche Transformation ihrer Technologiestrategien und -fähigkeiten hinzu Anpassungsfähigkeit, Kreativität und Widerstandsfähigkeit, sind diese Unternehmen in der Lage, auf eine sich schnell verändernde Technologielandschaft zu reagieren und ihr Wachstum voranzutreiben."

Die Gewinner der APAC Technology Awards von Forrester werden auf dem Technology & Innovation APAC bekannt gegeben, das vom 15. bis zum 16. November 2022 stattfinden wird.

Ressourcen:

Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Führungskräften in den Bereichen Technologie, Kundenerlebnis, Digitalwesen, Marketing, Vertrieb und Produkt dabei, ihre Einsatzbereitschaft für ihre Kunden zu nutzen, um das Wachstum zu beschleunigen. Durch firmeneigene Forschung, Beratung und Veranstaltungen von Forrester werden Führungskräfte aus der ganzen Welt in die Lage versetzt, bei ihrer Arbeit selbstbewusst vorzugehen, Veränderungen zu bewältigen und ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Führung, Strategie und Abläufe zu stellen. Unsere einzigartigen Erkenntnisse basieren auf jährlichen Umfragen unter mehr als 700.000 Verbrauchern, Wirtschaftsführungskräften und Technologieführungskräften weltweit, auf strengen und objektiven Forschungsmethoden, darunter die Forrester-Wave-Bewertungen™, auf 70 Millionen Echtzeit-Feedback-Abstimmungen und auf dem kollektiven Wissen unserer Kunden.

Kontakt: Michael Burner: [email protected]

SOURCE Forrester