Forrester : Helsinki, Stockholm et Copenhague sont les trois premières villes d'Europe pour la recherche de talents hautement qualifiés

Dans un nouveau rapport intitulé « Navigating The Leading Skill Clusters Across Europe », Forrester classe 50 villes afin d'aider les leaders technologiques et les chefs d'entreprises à déterminer où trouver les compétences nécessaires pour l'avenir. L'accent mis sur les efforts de transformation numérique, le vieillissement de la population, l'automatisation croissante et les perturbations continues liées à la pandémie ont créé un déficit de compétences en Europe. Pour favoriser une croissance durable et se préparer au monde du travail de demain, les entreprises européennes ont besoin de profils dotés de compétences numériques et technologiques, d'un esprit critique et de résilience.

Voici quelques-uns des principaux enseignements du rapport :

Le paysage hétérogène des compétences en Europe est dominé par le Nord et l'Ouest. Les villes les mieux classées comme Helsinki et Berlin offrent une main-d'œuvre très instruite et diversifiée, avec des compétences linguistiques supérieures à la moyenne et un cadre réglementaire favorable aux entreprises.





Les obstacles réglementaires post-Brexit empêchent les villes basées au Royaume-Uni d'être classées parmi les principaux pôles de compétences en Europe . Après le Brexit, la circulation de la main-d'œuvre au Royaume-Uni est restreinte, ce qui entraîne un recul de Londres, Manchester et Birmingham dans les classements.





Savoir où se trouvent les meilleurs talents en Europe aide les entreprises à se préparer à un travail hybride et en tout lieu. Forrester prévoit que 30 à 40 % des salariés travailleront dans une forme ou une autre de cadre de travail « depuis n'importe où ». . Les chefs d'entreprise ont donc besoin que leurs employés possèdent les compétences requises pour réussir dans des environnements de travail hybrides.





Les employés doivent être embauchés en fonction de leurs capacités et de leur désir d'apprendre. Les employeurs devraient envisager d'embaucher des employés en fonction de leur potentiel plutôt que des compétences existantes. Les principaux groupes de compétences offrent la base la plus élevée d'employés motivés.

« L'accent mis sur la révolution verte et numérique, couplé aux changements socio-économiques, a créé un déficit de compétences notable en Europe, ce qui peut être fragilisant pour la croissance des entreprises », a déclaré Dan Bieler, analyste principal chez Forrester. « Pour se préparer au monde du travail de demain, les entreprises européennes doivent recruter des talents capables d'acquérir des compétences techniques et des soft skills. La région des pays nordiques regorge précisément de ce type de talents. Recruter des talents dans des pôles émergents comme les pays nordiques permettra aux entreprises européennes d'accélérer leurs efforts de transformation numérique et de stimuler la croissance de leurs activités à long terme. »

