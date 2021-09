Forrester kondigt B2B Summit EMEA congresagenda aan om bedrijven te helpen dubbele groeicijfers te behalen

Britse singer/songwriter Leona Lewis treedt dit jaar op het virtuele evenement op

LONDEN, 15 september 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) kondigde vandaag de volledige congresagenda aan voor zijn B2B Summit EMEA 2021 virtuele live -ervaring die op 28-29 september wordt gehouden. Al meer dan tien jaar is B2B Summit een vertrouwde bron voor marketing-, verkoop- en productleiders om onbevooroordeelde perspectieven, inspiratie en bewezen oplossingen te krijgen die hun bedrijf vooruit helpen. Het evenement is bedoeld voor Europese B2B-marketing-, verkoop- en productleiders en presenteert de meest recente onderzoeken, modellen en kaders om leiders te helpen veranderend koopgedrag aan te pakken en groei te versnellen.

Volgens Forresters Global Marketing Survey 2021, beschouwt 43% van de B2B-besluitvormers in Europa het omgaan met veranderend koopgedrag als hun belangrijkste prioriteit. Om deze prangende prioriteit aan te pakken, zal B2B Summit EMEA tracksessies houden die zijn gericht op de nieuwste B2B-aankooptrends, veranderende kopersbehoeften en nieuwe praktijken op het gebied van verkoop, marketing en productbeheer. Forrester presenteert ook nieuwe raamwerken, waaronder Forresters B2B Revenue Waterfall, om het omzetgenererende ecosysteem te helpen een grotere efficiëntie te realiseren en voor groei te zorgen. Deze openingskeynote laat zien hoe goed presterende organisaties een 26% hoger winstpercentage realiseren dan hun concurrenten wanneer ze hun prestaties optimaliseren in de belangrijkste kansenfases van Forresters B2B Revenue Waterfall.

B2B Summit EMEA 2021 erkent tevens de winnaars van de Return on Integration Honours and Programmes of the Year Award voor het realiseren van sterke verkopen, marketing en productafstemming om de algehele prestaties van hun bedrijf te verbeteren. Deelnemers kunnen ook Forresters B2B Marketingcertificatiecursus bijwonen.

Opmerkelijke keynotes en sessies zijn onder meer:

Vertrouwen opbouwen: een must in B2B . Gelet op de hoge inzet van veel B2B-aankopen, is vertrouwen bij kopers van cruciaal belang. In een tijd waarin vertrouwen aan het dalen is, moeten B2B-bedrijven het vertrouwen in hun merken en aanbod opbouwen en behouden. In deze sessie wordt uitgelegd waarom vertrouwen essentieel is voor B2B-organisaties en wordt een raamwerk aangeboden voor het begrijpen en opbouwen van vertrouwen.

Gelet op de hoge inzet van veel B2B-aankopen, is vertrouwen bij kopers van cruciaal belang. In een tijd waarin vertrouwen aan het dalen is, moeten B2B-bedrijven het vertrouwen in hun merken en aanbod opbouwen en behouden. In deze sessie wordt uitgelegd waarom vertrouwen essentieel is voor B2B-organisaties en wordt een raamwerk aangeboden voor het begrijpen en opbouwen van vertrouwen. Afgestemd, verantwoordelijk en klaar om te handelen: hoe klantgerichte B2B-bedrijven winnen . Door klanten geobsedeerde bedrijven zien een hogere omzetgroei, winstgevendheid, klantenbehoud en medewerkersbetrokkenheid. In deze sessie worden nieuwe Europese gegevens gepresenteerd en wordt uitgelegd wat het betekent om geobsedeerd te zijn door de klant en hoe bedrijven dat realiseren door keuzes op het gebied van afstemming, transparantie en innovatie.

Door klanten geobsedeerde bedrijven zien een hogere omzetgroei, winstgevendheid, klantenbehoud en medewerkersbetrokkenheid. In deze sessie worden nieuwe Europese gegevens gepresenteerd en wordt uitgelegd wat het betekent om geobsedeerd te zijn door de klant en hoe bedrijven dat realiseren door keuzes op het gebied van afstemming, transparantie en innovatie. Seismische verschuivingen en langetermijntrends EMEA B2B-koopgedrag . In deze sessie worden plaatselijke gegevens van Forresters Global B2B Buying Survey 2021 gepresenteerd en diepgaande verschuivingen in het Europese koopgedrag besproken die worden toegeschreven aan langetermijntrends die zijn versneld door de pandemie.

"Vanwege zaken als de Brexit tot de pandemie is de manier waarop we klanten in heel Europa identificeren, betrekken, met hen communiceren en behouden in de afgelopen 18 maanden fundamenteel veranderd", aldus Meta Karagianni, VP en onderzoeksdirecteur bij Forrester. "Dit jaar verkennen B2B-marketing-, verkoop- en productleiders meer dan in enig ander jaar nieuwe strategieën om in contact te komen met hun klanten en proberen ze te begrijpen hoe ze in deze nieuwe omgeving waarde kunnen leveren. Bij Forresters B2B Summit EMEA zullen we sterk gedachtenleiderschap en raamwerken demonstreren die B2B-leiders helpen om verschillende functies op elkaar af te stemmen en te anticiperen op de veranderende behoeften van klanten, en continu waarde te leveren, terwijl ze tegelijkertijd de groei voor hun eigen bedrijf bevorderen."

Daarnaast zal de Britse zangeres, songwriter, actrice en filantroop Leona Lewis tijdens het evenement optreden. Lewis is beroemd om haar vocale bereik en vaardigheid, en is drievoudig Grammy Award-genomineerd, zevenvoudig BRIT Award-genomineerd en tweevoudig World Music Award-winnaar. Lewis werd de eerste Britse vrouwelijke soloartiest in meer dan 20 jaar die de Amerikaanse Billboard 200-albumlijst met haar debuutalbum 'Spirit' aanvoerde. Naast haar indrukwekkende muziekcarrière is Leona een zeer gepassioneerde humanitaire en dierenrechtenactiviste.

Hulpmiddelen:

Inschrijven om Forresters B2B Summit EMEA bij te wonen.

Bekijk de volledige agenda en sprekers voor B2B Summit EMEA.

Lees meer over B2B Summit EMEA sponsormogelijkheden.

Volg @Forrester en #ForrB2BSummit voor updates.

Over Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) is een van meest invloedrijke onderzoeks- en adviesbedrijven ter wereld. We helpen leiders op het gebied van technologie, marketing, klantervaring, producten en verkoop om de obsessie van klanten te gebruiken om de groei te versnellen. Via Forresters eigen onderzoek, advies en evenementen krijgen leiders van over de hele wereld de inspiratie om daadkrachtig te zijn op het werk, om door veranderingen heen te navigeren en hun klanten centraal te stellen in hun leiderschap, strategie en operaties. Onze unieke inzichten zijn gebaseerd op jaarlijkse onderzoeken onder meer dan 675.000 consumenten, bedrijfsleiders en technologieleiders over de hele wereld; rigoureuze en objectieve onderzoeksmethodes, inclusief Forrester Wave™-evaluaties; meer dan 52 miljoen realtime feedbackstemmen; en de gedeelde kennis van onze klanten. Kijk voor meer informatie op Forrester.com.

Mediacontact:

Michael Burner

Public Relations

Forrester Research, Inc.

[email protected]

Related Links

www.forrester.com



SOURCE Forrester