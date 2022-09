Forrester kondigt volledige congresagenda aan voor B2B Summit EMEA 2022

Het persoonlijke en digitale evenement toont baanbrekende inzichten en beste praktijken om B2B-marketing, sales en productleiders te helpen om de afstemming te bevorderen en de omzetgroei te stimuleren

LONDEN, 6 september 2022 /PRNewswire/ -- Forrester ( Nasdaq: FORR) kondigde vandaag de volledige agenda voor de conferentie voor B2B Summit EMEA 2022 aan, die wordt gehouden in Londen en digitaal op 11-12 oktober 2022. B2B Summit EMEA is het belangrijkste evenement voor B2B-marketing-, sales- en productleiders om hun groeistrategieën af te stemmen op de meest recente onderzoeken, modellen en casestudies om slimmere beslissingen te nemen voor betere bedrijfsresultaten. Forrester data toont aan dat bedrijven die erin slagen om hun marketing-, sales- en productfuncties af te stemmen op hun bedrijfsstrategie, 19% snellere groei en 15% meer winstgevendheid melden.

Volgens Forrester's Marketing Survey 2022, zijn marketingleiders van plan om groeistrategieën te prioriteren, waaronder het nastreven van nieuwe markten en nieuwe kopers, het verbeteren van de productiviteit en het op elkaar afstemmen van hun merkdoel. B2B Summit EMEA 2022 zal deze onderwerpen aan de orde stellen en bezoekers helpen te anticiperen op voortdurend veranderende aankoopbehoeften en signalen van kopers tijdens het verkoopproces te interpreteren om zo succesvolle campagnes te genereren. Daarnaast zal het evenement het belang van kwaliteitsgegevens om meer inkomsten te genereren en de waarde van het investeren in hoogwaardige gegevensbeheervaardigheden aankaarten.

Opmerkelijke keynotes en sessies zijn onder meer:

Pak de strategische 'high ground': een gids voor CMO's. Bedrijven vergeten vaak om marketingmanagers een belangrijke rol te laten spelen in de strategische planning. Dit is voor een deel te wijten aan de aanname dat CMOs's dienstverleners zijn in plaats van organisatoren. In deze sessie wordt beschreven hoe CMO's kunnen worden erkend als strategische partner en groeiaanjager voor het bedrijf.





Wees als een octopus, luister naar je drie harten. Om succesvol te zijn, moeten B2B-marketeers hun merkdoel afstemmen op de behoeften van hun klanten om impactvolle resultaten te behalen. Deze sessie verkent de inzichten van het meest recente marketingonderzoek van Forrester en toont hoe de bevindingen kunnen worden gebruikt om de doelstellingen op elkaar af te stemmen.





Connecting the Dots: het koppelen van de inzichten van Portfolio Marketing aan de uitvoering van de regionale campagne. De inzichten die zijn ontwikkeld door een eersteklas portfolio-marketingteam, moeten worden gebruikt door de campagneteams die de reputatie, vraag, betrokkenheid en faciliteringsprogramma's uitvoeren. Dit is met name van belang voor de uitvoering van regionale campagnes. Deze sessie zal de verbinding leggen tussen de marketingresultaten van de portefeuille en de uitvoering van de campagne, om meer op elkaar afgestemde en succesvolle regionale campagnes te stimuleren.





Maken uw data-activiteiten een verschil? Het meten van de effectiviteit van een data-team van inkomstengerichte activiteiten. Tijdens deze sessie worden de prioriteiten voor data management-teams binnen de inkomstenmotor besproken, en hoe ze de waarde die ze aan het bedrijf leveren kunnen aantonen.





B2B belangrijke tekenen: hoe u de resultaten van kopers kunt verbeteren. De verkooptechnologie gaat een nieuw tijdperk in, waarbij de focus verschuift van het beheer van de verkooppunten naar het leveren van inzichten die de bedrijfsresultaten verbeteren. In deze sessie wordt uitgelegd waarom het kiezen en implementeren van de juiste technologie van cruciaal belang is om de prestaties van de inkomstenmotor te verbeteren.

"B2B-professionals moeten in toenemende mate anticiperen op de veranderende behoeften van klanten, en hun marketing- en salesstrategieën naar gelang aanpassen om vertrouwen te creëren, complexe besluitvormingsprocessen te doorlopen, en om betekenisvolle betrokkenheid te leveren in alle stadia van de inkoper- en de klantlevenscyclus die van invloed zijn op de bedrijfsprestaties", aldus Meta Karagianni, VP en onderzoeksdirecteur bij Forrester. "Op de B2B Summit EMEA presenteren wij nieuw onderzoek en ideeënleiderschap om de marketing- en salesmanagers van B2B te helpen slimmere beslissingen te nemen en om een betere afstemming te bevorderen tussen product, sales en marketing, die zo cruciaal is voor succes."

Fysieke bezoekers In Londen hebben toegang tot alle sponsors en de inhoud van de website, waaronder faciliterende discussies en speciale sessies. Bezoekers krijgen ook toegang tot exclusieve programma's, waaronder de Executive Leadership Exchange, de executive lunch en de netwerksessies, samen met een aantal diversiteits- en inclusievergaderingen. Via het evenementplatform hebben bezoekers van de digitale B2B Summit-ervaring via het platform toegang tot alle conferentiesessies, waaronder keynotes, tracksessies, casestudies en sponsors.

Hulpmiddelen:

Over Forrester

Forrester ( Nasdaq: FORR) is een van de meest invloedrijke onderzoeks- en adviesbureaus ter wereld. We helpen leiders op het gebied van technologie, klantervaring, digital, marketing, verkoop en productfuncties om klantobsessie te gebruiken om groei te versnellen. Via Forrester's eigen onderzoek, advies en evenementen krijgen leiders van over de hele wereld de inspiratie om daadkrachtig te zijn op het werk, om door veranderingen heen te navigeren en hun klanten centraal te stellen in hun leiderschap, strategie en operaties. Onze unieke inzichten zijn gebaseerd op jaarlijkse onderzoeken onder meer dan 700.000 consumenten, bedrijfsleiders en technologieleiders over de hele wereld; rigoureuze en objectieve onderzoeksmethodes, inclusief Forrester Wave™-evaluaties; meer dan 70 miljoen realtime feedbackstemmen; en de gedeelde kennis van onze klanten.

