Forrester kondigt volledige congresagenda aan voor CX EMEA 2021

Virtuele live-ervaring brengt CX- en marketingleiders samen om de veranderende behoeften en prioriteiten van consumenten beter te begrijpen en de klantervaring te verbeteren

LONDEN, 16 september 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) kondigde vandaag de volledige congresagenda aan voor zijn CX EMEA 2021 virtuele live -ervaring die van 30 september-1 oktober 2021 wordt gehouden. Naarmate de verwachtingen van klanten zich ontwikkelen, moeten organisaties slimmer, wendbaarder en beter geïnformeerd worden aangaande de behoeften van hun klanten, om hen positieve en langdurige emotionele ervaringen te bieden. Dit evenement is gericht op klantervaring (CX), B2B- en B2C-marketingleiders en -analytici, en geeft de meest recente onderzoeksinzichten, modellen en raamwerken om positieve klantreizen te ontwikkelen en CX te transformeren door middel van een strategische integratie met gegevens en analyses. Daarnaast zal de Britse zangeres, songwriter, actrice en filantroop Leona Lewis tijdens het evenement optreden. Lewis is beroemd om haar vocale bereik en vaardigheid, en is drievoudig Grammy Award-genomineerd, zevenvoudig BRIT Award-genomineerd en tweevoudig World Music Award-winnaar.

Volgens Forresters Customer Experience Index (CX Index™) is de kans gemiddeld 2,4 keer groter dat bij bedrijven die een goede service-ervaring, de klanten blijven, is er 2,7 keer meer kans dat ze meer bij hen uitgeven en is er 10 keer meer kans dat ze hen aanbevelen. In 2020 behaalde bijvoorbeeld 67% van de Europese organisaties die prioriteit gaven aan investeringen in CX een omzetgroei, ondanks de ongekende uitdagingen veroorzaakt door de pandemie, en 38% van die bedrijven meldde zelfs een stijging van hun omzet in de dubbele cijfers.

Met verschillende keynotes, meerdere case study-presentaties en speciale breakout-sessies, biedt het evenement deelnemers de mogelijkheid om te netwerken met gelijkgestemde collega's, in de Forrester CX-certificeringscursus te ervaren, toegang te krijgen tot diversiteit en inclusieve en exclusieve 1:1-sessies met Forrester-analisten te plannen. Voor senior leiders bevat het evenement de Executive Leadership Exchange, een executive-programma{ bedoeld om het op het congres gepresenteerde intellectueel leiderschap van Forrester uit te breiden en best practices te bespreken om belangrijke prioriteiten in praktijk te brengen.

Daarnaast zal er een speciale diepgaande sessie zijn over Forrester Decisions, het nieuwe onderzoeksportfolio van Forrester om leiders te helpen met meer vertrouwen beslissingen te nemen en sneller vooruitgang te boeken bij hun meest dringende prioriteiten. Tijdens het evenement zal Forrester ook de CX Index-ranglijst van dit jaar onthullen met landen als Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk in de bank-, verzekerings- en auto-industrie.

Opmerkelijke keynotes en sessies op CX EMEA zijn onder meer:

Het gebruik van frictie in klantreizen om emotionele betrokkenheid te bevorderen. Ontdek welke soorten emoties en momenten het belangrijkst zijn voor verschillende soorten reizen, om emotionele betrokkenheid te vergroten en vertrouwen op te bouwen bij klanten.

Ontdek welke soorten emoties en momenten het belangrijkst zijn voor verschillende soorten reizen, om emotionele betrokkenheid te vergroten en vertrouwen op te bouwen bij klanten. Het bedienen van klantbehoeften binnen een hybride klantervaring. Naarmate klantinteracties steeds meer hybride ervaringen worden, leert u hoe CX-leiders middelen op een flexibelere manier kunnen gebruiken om aan de behoeften van de klant te voldoen via drie soorten interactie: zelfbediening, geautomatiseerd en persoonlijk.

Naarmate klantinteracties steeds meer hybride ervaringen worden, leert u hoe CX-leiders middelen op een flexibelere manier kunnen gebruiken om aan de behoeften van de klant te voldoen via drie soorten interactie: zelfbediening, geautomatiseerd en persoonlijk. Creëer de verbonden ervaring met data en AI. Leer hoe u de kloof tussen data, inzichten en actie kleiner kunt maken door uw op inzichten gebaseerde bedrijfsstrategie, partners, praktijken, gegevens, platforms en mogelijkheden te resetten.

Leer hoe u de kloof tussen data, inzichten en actie kleiner kunt maken door uw op inzichten gebaseerde bedrijfsstrategie, partners, praktijken, gegevens, platforms en mogelijkheden te resetten. De onbedoelde gevolgen van dienstenontwerp. Ontdek hoe design meer moet zijn dan een afdeling, maar ook een methode die medewerkers en klanten verbindt om zich te richten op wat klanten nodig hebben en hoe ze producten gebruiken.

Ontdek hoe design meer moet zijn dan een afdeling, maar ook een methode die medewerkers en klanten verbindt om zich te richten op wat klanten nodig hebben en hoe ze producten gebruiken. Het toepassen van goede frictie: hoe te vragen om toestemming, klantenemoties te bevorderen en merkentrouw te vergroten. Naarmate klanten bij het nemen van aankoopbeslissingen steeds meer beoordelen hoe bedrijven omgaan met hun persoonlijke gegevens, krijgt u inzicht in de best practices voor het ontwerpen, uitvoeren en optimaliseren van toestemmingsbeheer als onderdeel van het klanttraject.

"Als je emotionele banden met je klanten creëert, blijven die klanten langer bij je, geven ze meer geld aan je uit en bevelen ze je merk meer aan", aldus Martin Gill, VP en onderzoeksdirecteur van Forrester. "Het is echter vaak lastig om in een digitale omgeving een emotionele verbinding te leggen. Op CX EMEA zullen we bespreken hoe het integreren van data en analyses in klantreizen merken kan helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hoe ze emoties , zoals vertrouwen, respect en het voelen van waardering, welke essentieel zijn voor het opbouwen van klantvertrouwen, kunnen bevorderen. Dit evenement helpt CX- en marketingleiders om klantinzichten te benutten om ervaringen te ontwerpen die de klantentrouw bevorderen en de ROI van hun CX-inspanningen bewijzen."

Forrester (Nasdaq: FORR) is een van meest invloedrijke onderzoeks- en adviesbedrijven ter wereld. We helpen leiders op het gebied van technologie, marketing, klantervaring, producten en verkoop om de obsessie van klanten te gebruiken om de groei te versnellen. Via Forresters eigen onderzoek, advies en evenementen krijgen leiders van over de hele wereld de inspiratie om daadkrachtig te zijn op het werk, om door veranderingen heen te navigeren en hun klanten centraal te stellen in hun leiderschap, strategie en operaties. Onze unieke inzichten zijn gebaseerd op jaarlijkse onderzoeken onder meer dan 675.000 consumenten, bedrijfsleiders en technologieleiders over de hele wereld; rigoureuze en objectieve onderzoeksmethodes, inclusief Forrester Wave™-evaluaties; meer dan 52 miljoen realtime feedbackstemmen; en de gedeelde kennis van onze klanten. Kijk voor meer informatie op Forrester.com.

