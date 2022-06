Forrester lance le nouveau service Forrester Decisions pour les dirigeants d'entreprises et les directeurs de stratégies numériques en Europe

Ce service répond aux priorités les plus pressantes des dirigeants et directeurs numériques pour renforcer la qualité de la relation client et favoriser la rétention et la fidélisation des clients

LONDRES, 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) annonce dès aujourd'hui Forrester Decisions for Digital Business & Strategy, un nouveau service de recherche conçu pour aider les leaders du numérique dans tous les secteurs, notamment la banque, l'assurance et la vente au détail (retail), à créer et à mettre en œuvre des stratégies numériques à l'échelle de l'entreprise afin d'augmenter l'acquisition de clients et la rentabilité.

Annoncé au CX EMEA de Forrester - l'événement incontournable pour les responsables de l'expérience client (CX), du marketing B2C et du numérique - le service de recherche aidera ces responsables à créer des stratégies commerciales numériques, à améliorer les expériences numériques de bout en bout et à concevoir des produits et services qui améliorent l'expérience client globale et, en fin de compte, stimulent les revenus.

Les attentes des consommateurs en matière d'expériences numériques et hybrides continuent de croître dans tous les secteurs d'activité. À titre d'exemple, dans le secteur bancaire, selon les données de Forrester Analytics Consumer Technographics® présentées dans The Forrester Digital Experience Review™: EMEA Mobile Banking Apps, Q2 2022, 42 % des Français, 49 % des Italiens, 58 % des Espagnols et 56 % des adultes en ligne du Royaume-Uni utilisent désormais une application mobile pour leurs opérations bancaires. Alors que les consommateurs continuent d'adopter les canaux numériques, Forrester Decisions for Digital Business & Strategy aidera les dirigeants, les directeurs fonctionnels et leurs équipes à planifier et à poursuivre leurs priorités numériques les plus urgentes, notamment :

Développement de leur stratégie numérique.

Croissance de l'équipe numérique.

Collecte et analyse des données pour mieux comprendre les clients.

Renforcement de leur activité grâce à des plateformes et des partenaires.

Conception et développement des produits et des expériences numériques.

Mesure de la valeur des produits et expériences numériques.

Exploitation des technologies émergentes.

« Les données de notre Customer Experience Index (CX Index™) montrent que, pour gagner et fidéliser davantage de clients et stimuler la croissance du chiffre d'affaires, les marques doivent surmonter leurs propres fractures numériques », a déclaré Oliwia Berdak, vice-présidente et directrice de recherche chez Forrester. « Les marques européennes, tous secteurs confondus, ne parviennent toujours pas à créer des expériences numériques émotionnellement engageantes. Si elle est bien exécutée, l'expérience client numérique peut être un facteur de différenciation commerciale, en favorisant la fidélité des clients et la rentabilité. C'est pourquoi nous ajoutons Forrester Decisions for Digital Business & Strategy à notre offre de services afin de garantir que les leaders du numérique aient accès aux recherches, aux outils et aux cadres dont ils ont besoin pour concevoir et fournir des expériences numériques de bout en bout qui stimulent la rentabilité. »

Chaque service de Forrester Decisions est conçu pour permettre aux dirigeants et à leurs équipes d'agir rapidement, de prendre des décisions sans risque, et de gagner du temps et de l'argent via :

La recherche d'une vision audacieuse pour rester en tête face à l'évolution de la dynamique des clients et du marché, et planifier l'avenir.

Des outils et des cadres de travail organisés pour conquérir des priorités et réaliser des stratégies avec des modèles prêts à l'emploi.

Des conseils pratiques pour accélérer les progrès et réduire les risques liés aux décisions grâce à une expérience personnalisée.

Disponibilité :

Forrester Decisions for Digital Business & Strategy sera disponible en août 2022.

Forrester (Nasdaq: FORR) est l'un des cabinets de conseil et de recherche les plus influents au monde. Nous travaillons aux côtés des leaders des secteurs de la technologie, du marketing, de l'expérience client, des produits et des ventes afin de concevoir des stratégies axées exclusivement sur les clients qui favorisent la croissance. Grâce aux recherches, aux conseils et aux événements exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier sont en mesure de faire preuve d'audace au travail, de gérer le changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 700 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wave™, sur plus de 70 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients. Pour en savoir plus, visitez le site Forrester.com.

