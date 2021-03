Forrester:precaución por parte de los empleadores al reabrir las oficinas físicas

Desde las dudas sobre la eficacia de las vacunas hasta la variación significativa país por país en las prioridades de la administración, los empleadores deben ser cautelosos a medida que definen sus planes de gestión de la pandemia. En su nuevo informe, "The Opportunity, The Unknowns, And The Risks Of Vaccine Passports In The Workplace," Forrester identifica varios riesgos que los empleadores deben abordar si implementan pasaportes de vacunas —un documento digital que proporciona evidencia del estado de inmunización de una persona— para informar sobre sus estrategias de vuelta al trabajo. La exposición al riesgo incluye malos manejos de datos sensibles, discriminación, movilización sindical, ciberseguridad disminuida e impacto negativo en la experiencia del cliente.