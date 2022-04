Forrester présente les Global Technology Strategy Impact Awards et Enterprise Architecture Awards pour récompenser les organisations qui stimulent la croissance de l'entreprise par l'obsession du client

CAMBRIDGE, Mass., le 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) annonce aujourd'hui ses prix technologiques mondiaux dans deux catégories : Impact de la stratégie technologique et Architecture d'entreprise. Ces prix récompenseront les organisations dont les stratégies technologiques sont axées sur les résultats, placent le client au centre de leur modèle opérationnel, et accélèrent la croissance de leur entreprise.

Les nominations pour les deux catégories de prix sont ouvertes aux organisations comptant 1 000 employés ou plus dans des secteurs autres que les logiciels ou les services professionnels. Les leaders de la technologie (notamment les directeurs de l'information, les directeurs de la technologie, les directeurs numériques et les architectes d'entreprise d'Asie-Pacifique, d'Europe et d'Amérique du Nord) sont invités à postuler.

Les qualifications pour les deux prix sont les suivantes :

Impact de la stratégie technologique. Les organisations doivent mettre en œuvre une stratégie technologique adaptée à l'avenir et un modèle d'exploitation informatique performant. Elles doivent également faire preuve d'excellence dans l'exploitation des plateformes technologiques, des pratiques commerciales et technologiques adaptatives et des partenaires de co-innovation pour tenir les promesses de la marque. Forrester définit une stratégie technologique adaptée à l'avenir comme la capacité d'une entreprise à devancer les risques, à répondre rapidement à l'évolution des besoins des clients et des employés, et à utiliser des modèles d'exploitation repensés, des expériences technologiques et des piles technologiques optimisées pour accélérer la croissance de l'entreprise. D'après Forrester, les entreprises « future fit » connaissent une croissance 2,7 fois plus rapide que leurs homologues.

Architecture d'entreprise. Ce prix récompense les organisations technologiques qui excellent dans les pratiques d'architecture d'entreprise (EA) axées sur les résultats. Pour gagner, les organisations doivent également démontrer comment leurs pratiques d'évaluation environnementale favorisent le changement, la croissance et la différenciation par des décisions opportunes et stratégiques.

Les entreprises d'Amérique du Nord peuvent se rendre ici, les entreprises de la région EMEA peuvent se rendre ici, et les entreprises de la région APAC peuvent se rendre ici pour consulter les critères de nomination et soumettre leur candidature. La date limite pour soumettre une candidature est le 3 juin 2022, pour les trois régions.

« Le programme de récompenses de Forrester est l'occasion pour les cadres et les leaders technologiques du monde entier de montrer comment ils peuvent s'adapter rapidement aux besoins changeants des entreprises pour rester compétitifs », déclare Sharyn Leaver, directrice de la recherche chez Forrester. « Ces prix évalueront et récompenseront les entreprises pour leurs capacités technologiques et leur aptitude à permettre à leur activité d'être plus adaptative, créative et résiliente grâce à des plateformes, des partenariats et des pratiques qui accélèrent leur croissance. »

Les lauréats seront annoncés au Technology & Innovation North America (29-30 septembre 2022), Technology & Innovation EMEA (13-14 octobre 2022), et Technology & Innovation APAC (15-16 novembre 2022).

Ressources :

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) est l'une des sociétés de recherche et de conseil les plus influentes au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, du marketing, de l'expérience client, des produits et des ventes à utiliser l'obsession du client pour accélérer la croissance. Grâce aux recherches, aux conseils et aux événements exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier sont en mesure de faire preuve d'audace au travail, de gérer le changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 700 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wave™, sur plus de 70 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients. Pour en savoir plus, visitez le site Forrester.com.

Contact presse :

Ira Kantor

Relations publiques

Forrester Research, Inc.

[email protected]

SOURCE Forrester