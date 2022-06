Forrester stellt neuen Forrester Decisions Service für Führungskräfte im Bereich Digital Business & Strategy in Europa vor

Der Service befasst sich mit den dringlichsten Prioritäten von Führungskräften im Digitalen, um Kundenbindung und -loyalität zu stärken

LONDON, 22. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) stellte heute den neuen Forschungsservice Forrester Decisions for Digital Business & Strategy vor. Das Angebot soll Führungskräften im Digitalbereich in verschiedenen Branchen, darunter Banken, Versicherungen und Einzelhandel, dabei helfen, unternehmensweite digitale Strategien umzusetzen, um Kundenakquise und Rentabilität ihres Unternehmens zu steigern.

Angekündigt auf dem CX EMEA von Forrester - dem Must-Attend-Event für Führungskräfte aus den Bereichen Kundenerfahrung (CX), B2C-Marketing und Digitalisierung - wird der Forschungsdienst diese Führungskräfte dabei unterstützen, digitale Geschäftsstrategien zu entwickeln, digitale End-to-End-Erlebnisse zu verbessern und Produkte und Dienstleistungen zu entwerfen, die die allgemeine CX verbessern und letztlich den Umsatz steigern.

Die Erwartungen der Verbraucher an digitale und hybride Erlebnisse nehmen branchenübergreifend immer weiter zu. Ein Beispiel: Im Bankensektor nutzen nach Angaben von Forrester Analytics Consumer Technographics®-Daten, vorgestellt in The Forrester Digital Experience Review™: EMEA Mobile Banking Apps, Q2 2022 42% der Franzosen, 49% der Italiener, 58% der Spanier und 56% der britischen Online-Erwachsenen heute eine mobile App für Bankgeschäfte. Da die Kunden weiterhin in zunehmendem Maße digitale Kanäle nutzen, soll Forrester Decisions for Digital Business & Strategy Führungskräften, Funktionsleitern und ihren Teams bei der Planung und Verfolgung ihrer dringendsten digitalen Prioritäten helfen. Hierzu gehören:

Entwickeln einer digitalen Strategie.

Erweitern des digitalen Teams.

Sammeln und Analysieren von Daten zur Gewinnung von Kundeneinblicken.

Vorantreiben des Geschäfts mit Plattformen und Partnern.

Entwerfen und Entwickeln digitaler Produkte und Erfahrungen.

Messen des Wertes digitaler Produkte und Erfahrungen.

Nutzen neuer Technologien.

„Unsere Daten zum Customer Experience Index (CX Index™) zeigen, dass Firmen ihre eigene digitale Kluft überwinden müssen, um mehr Kunden zu gewinnen und zu binden und ihr Umsatzwachstum zu steigern", so Oliwia Berdak, VP und Research Director bei Forrester. „Europäische Marken aus allen Branchen gelingt es immer noch nicht, emotionale digitale Erlebnisse zu schaffen. Wenn sie positiv ausfällt, kann die digitale Kundenerfahrung ein Unterscheidungsmerkmal für das Unternehmen sein und die Kundentreue und Rentabilität fördern. Deshalb nehmen wir Forrester Decisions for Digital Business & Strategy in unser Portfolio auf, um sicherzustellen, dass digitale Führungskräfte Zugang zu den Forschungsergebnissen, Tools und Frameworks haben, die sie benötigen, um digitale End-to-End-Erlebnisse zu entwickeln und bereitzustellen, die die Rentabilität steigern."

Jeder Service von Forrester Decisions wurde entwickelt, um Führungskräfte und ihre Teams in die Lage zu versetzen, Entscheidungen schnell zu treffen, Risiken zu minimieren und dadurch Zeit und Geld zu sparen:

Mutige Visionsforschung , um der sich verändernden Kunden- und Marktdynamik voraus zu sein und für die Zukunft zu planen.

Zusammengestellte Tools und Frameworks , um mit strategischen Modellen und Plug-and-Play-Vorlagen Prioritäten zu setzen und Strategien umzusetzen.

Praktische Hilfestellung zur Beschleunigung des Fortschritts und zur Verringerung des Risikos von Entscheidungen durch ein individuelles und maßgeschneidertes Angebot.

Verfügbarkeit:

Forrester Decisions for Digital Business & Strategy wird im August 2022 verfügbar sein.

Ressourcen:

Erfahren Sie mehr über Forrester Decisions for Digital Business & Strategy.

Laden Sie den Leitfaden „How To Use Journey Maps To Kick-Start A Customer Experience Transformation" herunter.

Lesen Sie den Blog zu den neuesten Ergebnissen des Forrester Digital Experience Review.

Sehen Sie sich das vollständige Programm des CX EMEA 2022 an.

Informationen zu Forrester

Forrester (NASDAQ: FORR) ist eines der einflussreichsten und innovativsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir arbeiten mit Unternehmens- und Technologieführern zusammen, um kundenzentrierte Unternehmensvisionen, -strategien und -umsetzungen zu entwickeln, die den wirtschaftlichen Erfolg beschleunigen. Für seine fundierten und renommierten Marktanalysen im Bereich Technologie und IT greift Forrester auf ein Sample von mehr als 700 000 Verbrauchern und Führungskräften in den globalen Märkten zurück – das Fundament der Expertise von Forrester. Durch firmeneigene Forschung, Daten und Analysen, kundenspezifische Beratung, exklusive Peer Groups, Zertifizierungen, Veranstaltungen und 70 Millionen Realtime-Feedback-Abstimmungen revolutionieren wir die Art und Weise, wie Unternehmen im Zeitalter des Kunden wachsen; erfahren Sie mehr unter forrester.com.

Kontakt zur Presse:

Hannah Segvich

[email protected]

020 7323 760

SOURCE Forrester