Første Implantationer Nogensinde I Europa Med Et Fuldt Implanerbart Cochlear Implant

En ung mand med meget svært høretab var den første person i Europa, der blev implanteret med et fuldt implanter-bart cochlear implantat. Cochlear-implantatsystemer (CI), som omgår den ikke-fungerende del af øret og stimulerer hørenerven elektrisk, har længe været en standardbehandling for personer med svært til meget svært høretab. De består i øjeblikket af et internt implantat, der er anbragt kirurgisk under huden, og en lydprocessor, der bæres eksternt, bag eller uden for øret. Audioprocessoren indeholder den mikrofon, der kræves for at opfange lyd såvel som strømforsyningen.

"Vores cochlear implantater har hjulpet hundredetusindevis af mennesker over hele verden til at høre og forbedre deres livskvalitet. Mange brugere har udtrykt ønske om et CI, der fungerer uden den ekstern komponent på eller uden for øret. Hvor denne er usynlig og fungerer, selv når brugerne sover ", siger Dr. Ingeborg Hochmair, grundlægger og administrerende direktør for MED-EL.

Fuld implanter-bare cochlear implantater vil være den mest innovative og sofistikerede teknologi inden for høreløsninger. TICI indeholder alle de interne og eksterne komponenter i et cochlear implantatsystem. Alt integreret i en enhed placeret under huden, inklusive lydprocessoren, mikrofonen og strømforsyningen.

"Det er vores mission at overvinde høretab som en barriere for kommunikation og livskvalitet. I årtier har vores forskning og udvikling været baseret på et tæt tværfagligt samarbejde med klinikker og universitetsafdelinger. Disse samarbejder giver os mulighed for løbende at fremme teknologi og løsninger til mennesker med høretab. Udvikling af en fuldt implanter-bar enhed har været i fokus i MED-ELs forskning i mange år. Jeg er meget stolt af vores dedikerede team af eksperter, der har arbejdet med kreativitet og flid for at udvikle denne unikke enhed inden for godt over et årti", forklarer Dr. Hochmair.

Med den første TICI-implantation har MED-EL endnu engang bekræftet deres position som leder inden for høreimplantatfeltet. Det globale selskab med hovedkontor i Innsbruck er kendt for deres stærke fokus på forskning og udvikling, samt for konstant at skubbe teknologiske grænser til gavn for deres brugere.

Prof. Dr. Philippe Lefebvre, leder af Øre-Næse-Halsafdelingen ved Universitetshospitalet i Liège og professor ved Universitetet i Liège i Belgien, udførte Europas første TICI-kirurgi på et menneske. Han er en førende ekspert inden for auditiv implantologi med bred ekspertise inden for implanterbar mikrofonteknologi. "Vi testede implantatet efter operationen og er begejstrede for, at alt fungerer som forventet. Moderne cochlear implantat teknologi har udviklet sig i et imponerende tempo og leveret fremragende høreresultater. TICI er en milepæl inden for cochlear implantation. Det har været et ønske fra cochlear implantationens tidlige dage at være i stand til at integrere alle komponenter i en intern enhed", påpeger professoren.

Flere operationer med det fuldt implanter-bare cochlear implantater følger i Liège og München i de næste par måneder, som del af dette kliniske feasibility studie.

Om MED-EL

MED-EL Medical Electronics, førende inden for implanter-bare høreløsninger, drives af en mission om at overvinde høretab som en barriere for kommunikation. Den østrigsk-baserede, privatejede virksomhed blev grundlagt af industripionererne Ingeborg og Erwin Hochmair, hvis banebrydende forskning førte til udviklingen af verdens første mikroelektroniske flerkanals cochlear implantat, som med succes blev implanteret i 1977 og var grundlaget for det, der i dag er kendt som det moderne CI. Dette lagde grunden for en vellykket vækst i virksomheden i 1990, da de hyrede deres første medarbejdere. Hidtil er MED-EL vokset til mere end 2.200 medarbejdere fra omkring 75 nationer og 30 lokationer verden over.

Virksomheden tilbyder det bredeste udvalg af implanter-bare og ikke-implanter-bare løsninger til behandling af alle typer høretab, så mennesker i 124 lande kan nyde høregaven ved hjælp af en MED-EL-enhed. MED-ELs høreløsninger inkluderer cochlear- og mellemøreimplantatsystemer, et kombineret Electric Acoustic Stimulation-høreimplantatsystem, auditive hjernestammeimplantater samt kirurgiske og ikke-kirurgiske ben-lednings løsninger. http://www.medel.com

